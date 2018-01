Barcelona, España— Hay Derbi catalán en la Copa del Rey.El Barsa visita el Estadio RCDE para medirse al Espanyol en la ida de los cuartos de final del torneo, eliminatoria que el entrenador Ernesto Valverde ve cerrada a pesar del favoritismo de su equipo.“Soy muy malo como adivino. Ellos no conceden mucho y siempre están armados. Vienen a tirar la presión alta. No es un equipo al que se le hagan muchas ocasiones y a la contra te pueden hacer goles.“No creo que sean eliminatorias abiertas. No temo que sea una eliminatoria dura en lo físico”, relató ayer el entrenador.Para el primer choque no estarán disponibles Javier Mascherano (molestias musculares en la pierna izquierda) y Andrés Iniesta (sobrecarga en el soleo de la pierna izquierda).El segundo encuentro del día cruza al Atlético de Madrid con el Sevilla, serie que tendrá la primera cita en el Estadio Wanda Metropolitano.El Atlético no convocó al portero Jan Oblak, quien quedó fuera por decisión técnica, y Filipe Luis, quien no fue llamado pese a que ya había entrenado con el grupo tras superar una lesión muscular en los isquiotibiales.La jornada del día se cierra con el duelo entre el Valencia y Alavés.La ida se completa con el encuentro entre el Leganés y Real Madrid a disputarse mañana.

