Ciudad de México— La Máquina sufre su segundo descalabro en la Copa MX, tras perder en casa ante Puebla y complica su pase a octavos de finalEl proyecto de Pedro Caixinha al frente de Cruz Azul está a punto de sufrir su primer fracaso. El equipo de La Máquina perdió su segundo partido en la Copa MX 3-1 ante Puebla en el Estadio Azul y pone cuesta arriba sus aspiraciones de clasificar a octavos de final.El cuadro de La Franja tuvo un primer tiempo de antología y con goles de Paco Torres (18’ y 20’) y Alejandro Chumacero 33’, abrieron el camino para el triunfo del conjunto poblano que se presenta con el pie derecho y suma sus primeros tres puntos en este certamen.Cruz Azul parecía despertar para el segundo tiempo y de manera temprana en la parte complementaria, recortó la desventaja por conducto de Jordan Silva; sin embargo, no hubo más y los dirigidos por Enrique Meza se llevaron la victoria.Con este resultado, Puebla se pone al frente del Grupo 2 con tres unidades, los mismos que Alebrijes, dejando en el fondo a Cruz Azul que está en cero.Necaxa 5, Zacatepec 0Aguascalientes—Víctor Dávila y Marcelo Allende demuestran su poderío en ataque en la victoria de Necaxa 5-0 ante Zacatepec, en duelo de la jornada 2 de la Copa MX.Necaxa arrancó el encuentro tratando de sacar ventaja por el lado izquierdo y centros; Zacatepec esperó y buscó el contragolpe, pero se le complicó la circulación del balón del centro del campo en adelante.Rayos se apoderó del esférico y en el mejor momento cayó el primer gol del encuentro, Marcelo Allende pasó a Víctor Dávila, quien cruzó a segundo poste frente al portero Luis Alberto Cárdenas, al 21’ de acción.Zacatepec parecía zarandeado y esto provocó el arranque de una goleada, el tanto llegó vía Carlos Camacho, que con tiro potente en el área y pegado al travesaño el balón se fue al fondo de la red, al 26’.Los de Morelos no encontraron la fórmula para saltar las líneas del conjunto local.El ataque de los hidrocálidos mostró su calidad y con una nueva combinación, siendo la tónica del encuentro, la defensa de Zacatepec convertida en agua y con centro colocado al corazón del área Marcelo Allende lo empujó para el tercero.Para la parte complementaría, Necaxa aprovechó los espacios y lo errores de la defensa de Zacatepec, no dejó nada al aire y cada oportunidad la capitalizó, de nueva cuenta, Marcelo Allende encontró el balón tras rebote del portero para marcar el cuarto.Los visitantes amenazaron con dar pelea, pero José Andrés Ramírez recibió tarjeta roja, ventaja que los de Aguascalientes mandaron al marcador, al 88’, tras cabezazo de Martín Barragán.Mineros 0, Santos 1Zacatecas— Santos Laguna se apoderó del liderato del Grupo 4 de la Copa MX al vencer por 1-0 a los Mineros de Zacatecas.Los Guerreros no le prestaron a los locales el balón y desde los primeros minutos mandaron un par de avisos, advirtiendo lo que se venía.Al minuto 9, Jonathan Rodríguez abrió el marcador, luego de que entró sin marca por el costado izquierdo del área para definir sin mayores problemas.Este gol tempranero le permitió a la escuadra de Robert Dante Siboldi mantenerse a la ofensiva, sin darle oportunidad a los Mineros para reaccionar.En este encuentro, inició Gerardo Alcoba, Javier Cortés y Brian Lozano, hombres con pocos minutos en la Liga; también se produjo el debut de Cris Martínez.En el complemento, el cuadro dirigido por Andrés Carevic tomó la iniciativa, intentó un par de acciones, pero Santos no dejó pasar nada.RESULTADOS DE AYERMineros 0-1 SantosTapachula 2-1 LeónNecaxa 5-0 ZacatepecCruz Azul 1-3 PueblaVeracruz 0-2 Tampico MaderoPachuca 0-1 Atlético San LuisJUEGOS PARA HOYQuerétaro vs Morelia6:00 p.m.Lobos BUAP vs Pumas7:30 p.m. / TelevisaDorados vs Monterrey8:00 p.m. / TDN