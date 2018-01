Sacan trapitos sucios a Hamilton

Ciudad de México— Verónica Valle decidió sacarle sus trapitos al sol a Lewis Hamilton, a quien acusó de maltrato psicológico por llamarla “gorda”.La modelo aseguró, en una entrevista al diario británico The Sun, que el piloto de Fórmula Uno siempre le criticó su apariencia, llamándola obesa en todo momento y todas las veces posibles, por lo que decidió terminar la relación al darse cuenta que para lo único que la quería Hamilton era para tener sexo.“Me llamaba gorda delante de todos sus amigos. Si yo era la primera en ir a buscar comida, me decía ‘mírate, estás tan gorda’ y siempre me criticaba que comía demasiado cuando yo me iba a servir de comer”, apuntó Verónica.La dama agregó que el piloto de Mercedes no se detenía ante nadie para realizar sus comentarios, los cuales le tiraba lo mismo cuando estaban solos o en compañía de quien fuera. Para colmo, apunta que la comparaba con un “Oompa Loompa”, quien es un personaje de la película “Charlie y la fábrica de chocolate” que se la pasaban comiendo nueces y orugas.La curvilínea chica, de 26 años, también comentó que Lewis es un tipo raro, capaz de cambiar de estado de ánimo de un momento a otro, sin previo aviso o razón, además de afirmar que tiene una fobia muy extraña con los sanitarios, al no permitir que nadie más use el suyo porque reacciona de forma violenta.La pareja se conoció en 2015, al ser contactada Verónica por medio de Instagram por el cuatro veces campeón de la F1.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.