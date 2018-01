Supera adversidad

Filadelfia— Doug Pederson se mantuvo demasiado cerca de Andy Reid para conseguir la aprobación de los fans cuando las Águilas de Filadelfia lo contrataron para reemplazar a Chip Kelly.Pederson fue el primer mariscal titular de Reid en Filadelfia en 1999 cuando preparó al novato Donovan McNabb. Luego Pederson sirvió como entrenador asistente bajo el mando de Reid por siete temporadas con las Águilas y los Jefes.Debido a que Reid nunca ganó el Super Bowl –a pesar de ser el entrenador con la mayor cantidad de victorias en la historia de la franquicia y de haber conducido a Filadelfia a cinco partidos por el título de la NFL y a una derrota en el Super Bowl en 14 temporadas, entre 1999 y el 2012– los fans no querían a su protegido.Adam Gase y Ben McAdoo eran las opciones más populares durante la búsqueda por un entrenador, pero Gase se fue a Miami y McAdoo se quedó con los Gigantes. Las Águilas incluso consideraron a Tom Coughlin, pero escogieron a Pederson en su lugar.Gase está 16-17 en dos temporadas con Miami. McAdoo ya fue despedido. Otros entrenadores que fueron contratados ese mismo año son: Hue Jackson quien está 1-31 en Cleveland; Dirk Koetter con 14-18 en Tampa Bay; Tennessee despidió a Mike Mularkey el lunes; y San Francisco despidió a Chip Kelly tras una única temporada.Incluso el ejecutivo de muchos años de la NFL, Mike Lombardi, criticó mucho a Pederson después de que condujera a las Águilas a conseguir un récord de 7-9 en su primera temporada.“Todos saben que Pederson no es un entrenador principal”, dijo Lombardi antes de que comenzara esta temporada. “Quizás sea el candidato menos calificado, que yo haya visto en mis más de 30 años en la NFL, para entrenar a un equipo”.Lombardi finalmente admitió que se había equivocado, pero no fue hasta que Pederson guio a las Águilas a una victoria de 15-10 sobre Atlanta en el partido divisional de los playoffs.“Me equivoqué”, dijo Lombardi en su podcast después del partido. “Doug Pederson estuvo mejor de lo que yo creía, esto es en términos de su habilidad para dirigir al equipo… Para mí, cuando se gana un partido de playoffs y se vence a un equipo ante el cual uno se encuentra en desventaja, y aun así logras vencer a Matt Ryan, y Nick Foles jugó muy bien, creo que se lo merece. Creo que estaba equivocado en qué tan lejos creía que llegaríamos con Doug. No estoy seguro si es un gran entrenador, pero estaba equivocado en cuán lejos llegaría.”Pederson perdió al candidato al MVP, Carson Wentz, al tacle izquierdo y nueve veces seleccionado al Pro Bowl Jason Peters, al apoyador y armador Jordan Hicks, al especialista en los retornos Darren Sproles, y al capitán de los equipos especiales Chris Maragos. Aun así su equipo empató un récord de franquicia con 13 victorias, consiguió el primer sembrado de la NFC, y ahora está a una victoria de llegar al Super Bowl.Las Águilas recibirán a los Vikingos de Minnesota el domingo en el partido por el campeonato de la NFC. Y una vez más, Filadelfia es el equipo de casa que se encuentra en desventaja.

