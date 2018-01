Jacksonville, Fla.- El esquinero All-Pro Jalen Ramsey volvió a hacer lo mismo que la semana pasada molestó a sus compañeros del equipo de los Jaguares de Jacksonville.Se está anticipando a los sucesos.La noche del domingo, Ramsey les dijo a miles de fanáticos que esperaban a que regresara el equipo de Pittsburgh: “Vamos a ir al Super Bowl y vamos a ganarlo”.Por supuesto que Jacksonville, que tiene un récord de 12-6, aún le queda por jugar el partido de campeonato de la Conferencia Americana en Nueva Inglaterra antes de llegar al Super Bowl.Esta franquicia, que tiene un mercado pequeño, no ha ganado en siete partidos que ha jugado en Foxborough, Massachusetts, y tiene un récord de 1-10 en todas las ocasiones que se ha enfrentado a los Patriotas, que tienen una marca de 14-3.Con toda seguridad, los comentarios de Ramsey seguirán su camino hacia el norte.“Al llegar estaban aquí todos los fanáticos”, dijo Doug Marrone, el entrenador de los Jaguares.“Obviamente, eso es algo que todos queremos lograr cuando estamos cerca de conseguirlo. No importa si lo decimos o no. Lo único que sé es que ese camino siempre pasa por Nueva Inglaterra”.“No estamos concentrados en nada más que en los Patriotas de Nueva Inglaterra. Obviamente, será un gran desafío para nosotros”.Los Jaguares, al vencer a los Acereros y pensando en que enfrentarían a los Patriotas, lo utilizaron como una motivación en la victoria que tuvieron el domingo por marcador de 45-42.Sin embargo, todos apoyaron a su directo y ultratalentoso defensa.“Para mí, se trata de un hombre que tiene confianza en su equipo”, comentó el tacle defensivo Abry Jones.“¿Qué otra cosa podría decir? Él sabe lo que podemos hacer. No ha dicho nada que no sea verdad”.Su compañero, el tackle defensivo Malik Jackson, comentó que la diferencia entre las declaraciones de Ramsey y los comentarios de Mike Tomlin, el entrenador de los Acereros, del corredor de poder Le’Veon Bell y del profundo Mike Mitchell es el momento.“Estamos tan cerca que creo que está bien decir “Oigan, vamos a hacer eso”, dijo Jackson.“Creo que él tiene confianza en sí mismo después del partido que acabamos de tener, al obstaculizar a uno de los mejores receptores que hubo en el partido”.

