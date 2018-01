León.- Miles de aficionados acudieron anoche a la presentación del flamante fichaje del León, el estadounidense Landon Donovan, quien dijo que salió del retiro por segunda ocasión en los últimos tres años para cumplir el sueño de ser campeón en México.Considerado el mejor futbolista estadounidense de la historia, Donovan no juega desde noviembre del 2016 y había trabajado los últimos meses como analista de futbol para la cadena Fox Sports en su país.“Gracias por estar aquí, esta posibilidad salió hace una semana, ni sabía qué pensar. Entonces vine y me encantó la gente y la ciudad”, dijo Donovan en español durante una ceremonia en el estadio León, ubicado en esa localidad homónima del centro del país. “Yo estaba retirado, bien contento y viviendo en San Diego, ahora que estoy aquí quiero ganar trofeos, estoy aquí para ser campeón”.Donovan llegó a México el miércoles de la semana pasada, cuando los rumores sobre su fichaje aumentaron. No fue sino hasta el viernes por la noche cuando a través de Twitter, el atacante dio a conocer su deseo de jugar al sur de la frontera, donde para muchos aficionados es considerado el enemigo futbolístico número uno, por sus destacadas actuaciones en los triunfos de Estados Unidos sobre México en eliminatorias mundialistas y hasta en la Copa del Mundo de 2002.“Como dije en Twitter, no creo en los muros, siempre quise jugar en México porque crecí en California jugando con mexicanos”, dijo Donovan, el máximo anotador en la historia de su selección y también de la MLS, donde incluso el trofeo como Jugador Más Valioso lleva su nombre.Donovan, quien en un par de meses cumplirá 36 años, se retiró por primera vez a los 32. Regresó para jugar con el Galaxy de Los Angeles durante un período de dos meses que terminó en noviembre del 2016.En México se une a un equipo que si bien no es de los más populares, sí es de los más ganadores, con siete títulos. Los Esmeraldas alcanzaron los cuartos de final la temporada pasada y en el torneo recién iniciado tienen un plantel más completo que, además de Donovan, fue reforzado con el argentino Emanuel Cecchini (Málaga) y Giles Barnes (Orlando City).Luego de dos fechas, León es líder del torneo junto con Pumas.

