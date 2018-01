'Terrible' final para Acereros

Pittsburgh.- La temporada llena de drama de Pittsburgh terminó de manera sorpresiva, y con un final que mejor quisiéramos olvidar.No habrá oportunidad de enfrentarse a los Patriotas. Ni un séptimo trofeo del Super Bowl. Ya no hay futuro.Y cuando terminó tras un partido que nadie se lo esperaba, Ben Roethlisberger, Le’Veon Bell, Antonio Brown y el resto de los eliminados Acereros no pudieron encontrar las palabras para describir todo lo que les salió mal.Hubo problemas desde el principio.“No fue nuestro día”, dijo Roethlisberger. “No fue nuestro año”.Abatidos por dos pérdidas de balón en la primera mitad y un par de extrañas jugadas en cuarta oportunidad, Pittsburgh fue vencido en los playoffs de la AFC por los Jaguares de Jacksonville, quienes acabaron con los Acereros 45-42 el domingo para ganarse un viaje a Nueva Inglaterra la próxima semana y estar en el campeonato de Conferencia.Roethlisberger, quien se preguntaba si se había recuperado después de haber lanzado cinco intercepciones en una derrota ante los Jaguares el pasado 9 de octubre, impuso un récord de franquicia con cinco pases de anotación, pero no fue suficiente, ya que los Acereros no pudieron detener a la ofensiva de Jacksonville que supuestamente se encontraba débil.“Es muy desalentador”, dijo Brown, quien capturó dos pases de anotación y jugó a nivel del Pro Bowl al mismo tiempo que se sobreponía a una lesión en su pantorrilla. “Pensé que contábamos con los jugadores adecuados. Como jugador, uno vive por estos momentos. Ahora debemos volver a empezar”.Mientras que Roethlisberger se vestía en uno de los vestidores de Pittsburgh, algunos de sus compañeros de equipo se sentaron en sus bancos aún sin poderlo creer.Este no era el plan.Cam Heyward enfrentó una oleada tras otra de preguntas sobre los numerosos errores cometidos por la defensa del equipo. Bell le restó importancia al hecho de que la descuidada situación con su contrato haya creado una innecesaria distracción en los días previos al partido, y el esquinero Artie Burns se sentó, aun vistiendo su uniforme y mirando al piso completamente ido.Los Acereros nunca se recuperaron de un déficit de 21-0 en la primera mitad, y ahora se han quedado preguntándose los unos a los otros qué fue lo que salió mal. En dos ocasiones se acercaron a la yarda siete en la segunda mitad únicamente para desaprovechar importantes jugadas ante los Jaguares, quienes corrieron por 168 yardas y parecían sacar una gran jugada cada vez que la necesitaban.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.