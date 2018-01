Rinde frutos el trabajo

Aarón Gómez, autor del segundo gol que le dio el triunfo a Bravos FC Juárez sobre Atlético San Luis, el sábado anterior, afirmó que el tanto que representó tres puntos para el equipo local, es producto del trabajo que se realiza en la semana previa a los encuentros.“Gracias a Dios se dio el gol. Creo que en la semana se trabaja para eso, para sumar, y qué mejor contribuir con el equipo y ganar el partido que fue muy importante”, expuso.Gómez Gómez, de 23 años y 1.75 metros, quien desde la Liguilla pasada ha encontrado su ritmo goleador y ya se estrenó este torneo, aseguró que disfruta todos los tantos por igual.“Creo que todos se han disfrutado. Todos han sido importantes. Todos tienen su punto bueno, entonces, hay que seguir sumando por contribuir más al equipo”, manifestó.Desde su llegada a los Bravos en el Apertura 2016, Aarón suma cinco tantos, dos en liga, uno en Copa MX y dos en Liguilla.Aarón, quien ante la llegada de los colombianos Johan Arango y Carlos Ibargüen al equipo, comentó que habrá que sacar el carácter para trascender en el equipo, narró la acción del 2-1 para Bravos, el sábado anterior.Ésta, nació por el lado izquierdo del área y la terminó con un tiro cruzado con el que batió a Alejandro Palacios.“Fue una jugada ahí que el central –Alejandro- Castro se quiso anticipar, le corrió la pelota y me cayó ahí. La vi muy bien para hacer ese gol”, expuso.El ex jugador de Indios de la UACJ y ex de Potros UAEM, se convierte de a poco en un relevo importante para Miguel Fuentes, timonel del FC Juárez, quien se olvidó de él en los dos partidos de la final contra Alebrijes Oaxaca.“Gracias a Dios creo que ha depositado su confianza en mí y qué mejor con responderle. Creo que en este torneo, en el pasado, siempre me ha dado su confianza y estoy muy contento por la oportunidad”, apuntó.La confianza de Fuentes Razo en él lo motiva y le brinda una gran tranquilidad para explotar al máximo sus cualidades futbolísticas.Acerca de la marcha invicta en el Clausura 2018 de los Bravos, quienes ascendieron un lugar en la tabla general y sólo son superados por los Alebrijes de Oaxaca por diferencia de goles, expuso que van por la senda correcta.“Muy bien, creo que se ha trabajado bastante bien estas semanas y seguir por el mismo camino. Vamos muy buen y esperamos seguir así”, declaró.El delantero compartió la idea que gracias a sus actuaciones en la naciente campaña, poco a poco, los Bravos se convierten en los rivales a vencer en el Ascenso MX.“Sí, claro. Creo que tenemos esa ambición, esas ganas de superar lo que hicimos el torneo pasado y estamos muy ansiosos. Creo que cada partido lo vamos a afrontar como una final y dar lo mejor en cada partido para superarnos”, apuntó.MAGNO, AL PAREJOEl mediocampista brasileño Magno Aparecido entrenó ayer al parejo de sus compañeros, mientras el delantero Rodrigo Prieto y el defensa central Jonathan Lacerda, lo hicieron por separado.UNO Y DOS, AL FRENTEAlebrijes y Bravos, campeones y subcampeones en el Apertura 2017 mandan en la tabla general, ambos con seis puntos y son los únicos equipos que han ganado los dos juegos disputados en el Clausura 2018.Junto a ellos, Mineros Zacatecas, Atlante y Dorados Sinaloa, no han perdido y suman cuatro puntos cada uno.NUMERALIA5 Goles de Gómez2 En juegos de liga2 En Liguilla del Apertura 20171 En Copa MX2016 Apertura, torneo en el que llegó a los BravosFICHA TECNICANombre: Josué Aarón Gómez GómezFecha y lugar nac: 24 agosto 1994. Canatlán, DurangoEdad: 23 añosEstatura: 1.75 metrosPeso: 71 kilogramosPosición: DelanteroTABLA GENERALPos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.1 Alebrijes Oaxaca 2 2 0 0 5 0 5 62 Bravos Juárez 2 2 0 0 4 1 3 63 Mineros Zac. 2 1 1 0 3 1 2 44 Atlante 2 1 1 0 3 2 1 45 Dorados 2 1 1 0 2 1 1 46 Cimarrones Son. 2 1 0 1 5 4 1 37 Cafetaleros 2 1 0 1 4 4 0 38 Venados F.C. 2 1 0 1 3 3 0 39 C. A. Zacatepec 2 0 2 0 1 1 0 210 UdeG 2 0 2 0 1 1 0 211 TM Futbol Club 2 0 2 0 1 1 0 212 Potros UAEM 2 0 1 1 0 1 -1 113 Celaya 2 0 1 1 1 3 -2 114 Correcaminos 2 0 1 1 1 4 -3 115 Atlético San Luis 2 0 0 2 1 4 -3 016 Murciélagos FC 2 0 0 2 2 6 -4 0LÍDERES GOLEOMiguel A. Vallejo Cimarrones 2Víctor Neves Cafetaleros 2Rodrigo Prieto Bravos FC Juárez 1Lucas da Silva Bravos FC Juárez 1Aarón Gómez Bravos FC Juárez 1Mario Ortiz Bravos FC Juárez 127 jugadores más empatados con un golOFENSIVA1 Alebrijes 52 Cimarrones 53 Bravos FC Juárez 44 Cafetaleros 45 Mineros 36 Atlante 37 Venados 3DEFENSIVA1 Alebrijes 02 Bravos FC Juárez 13 Mineros Zacatecas 14 Dorados Sinaloa 15 Club Atlético Zacatepec 16 U de G 17 TM Futbol Club 18 Potros UAEM 1RESULTADOS JORNADA 2Atlante 1-1 Club Atlético ZacatepecVenados FC 3-1 Murciélagos FCCimarrones 2-3 Cafetaleros TapachulaBravos FC Juárez 2-1 Atlético San LuisAlebrijes Oaxaca 3-0 CorrecaminosTampico Madero 1-1 CelayaDorados Sinaloa 1-1 Mineros ZacatecasU de G 0-0 Potros UAEMJORNADA 3Viernes 19 eneroPotros UAEM vs Alebrijes OaxacaMineros Zacatecas vs U de GAtlético San Luis v Tampico MaderoCorrecaminos UAT vs Bravos FC JuárezSábado 20 eneroAtlético Zacatepec vs Cimarrones SonoraToros Celaya vs Potros Hierro AtlanteCafetaleros Tapachula vs Murciélagos FCDorados Sinaloa vs Venados FC