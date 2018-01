Tiene pacto... con la victoria

Vivido un contrastante 2017, en el que fue operado del codo derecho, el cuatro de abril, y cerró con un título más en su carrera como pelotero profesional, al ganar con los Diablos Rojos del México en la Liga Invernal Mexicana (LIM), el mes anterior, el pitcher juarense Yair Lozoya quiere volver a ser una pieza importante en la ‘Marabunta Roja’, que ahora dirige el manager Víctor ‘Flamingo’ Bojórquez.El lanzador derecho ha saboreado las mieles de la gloria en los circuitos más importantes de la pelota mexicana, con títulos en la Liga Mexicana de verano, en la Liga Mexicana del Pacífico, en la Liga Noroeste de México, en la Liga Invernal Mexicana, en la Academia de Nuevo León y parcialmente en la Liga Norte de México.Lozoya Mendoza, de 25 años y 1.80 metros, quien contribuyó al tricampeonato de los pingos en la LIM, en la serie final contra Guerreros de Oaxaca, pretende volver por sus fueros en la campaña 2018 de la Liga Mexicana, que iniciará el 22 de marzo y constará de dos torneos.“Ahorita, el primer objetivo es llegar sano a la pretemporada y después, hacer el equipo. Y ya, con la temporada, si Dios quiere, irme ganando un lugar para ser una pieza importante en el equipo, ya sea de abridor o ya sea de relevo”, dijo.Después de su entrada al quirófano y de la lesión, de la cual, apenas va saliendo, el serpentinero deseó que este año sea mejor que el pasado en todos sentidos.“Lo mejor es volver a ser una persona, un pitcher establecido y confiable para el equipo de Diablos para la siguiente temporada”, expresó.Yair, campeón con los escarlatas en el 2014 y con las Águilas de Mexicali, en la Liga Mexicana del Pacífico, en la temporada 2016-2017, habló sobre los planes que el club tiene para él.“Lo importante para ellos ahorita es que regrese, que regrese a mi velocidad, que vuelva a agarrar la confianza que tenía antes de operarme. Más que nada, que no vuelva a sentir dolor en la parte del codo e ir poco a poco para empezar la temporada”, afirmó.Indicó que antes de la intervención quirúrgica lanzaba la esférica a una velocidad máxima de 93 millas y ahora está en un rango de entre 85 y 86 millas.En la serie final de la LIM, alcanzó las 87 millas.“Con el tiempo vas agarrando la fuerza para que vaya saliendo la velocidad y vas agarrando la confianza para tirar al cien por ciento tus lanzamientos, que es lo importante para un pitcher”, mencionó.Manifestó que el tema mental es un factor muy importante en este tipo de situaciones.“Realmente uno tiene que volver a pitchear como uno estaba antes. Tirar la pelota sin importarla. Si te va a tronar, que te truene, te arreglas o te descompones, una de dos. Así era mi pensamiento cada vez que entraba a pitchear”, apuntó.A pesar de su determinación, comentó que hubo ocasiones que se sintió cansado y fatigado por salidas en las que hizo muchos lanzamientos.Después de ser operado en Toluca, Estado de México, Yair descansó un mes, cumplió una rehabilitación de dos meses en la Academia de San Carmen, volvió a casa e inició la pretemporada con las Águilas de Mexicali, quienes lo enviaron a la LIM con los pingos.“Era lo que yo necesitaba, estar otra vez con mis coaches, ellos, desde un principio me vieron, saben cómo es mi mecánica. Uno cuando está operado cambia muchas formas o desde mucho antes de operarse, que le duele, empieza a proteger el brazo y baja el ángulo, hace unos movimientos diferentes que uno no hacía por lo mismo, para evitar dolores”, explicó.Ayudado por sus entrenadores, quienes lo conocen desde su llegada como agente libre a la organización de los Diablos Rojos, en marzo del 2014, el lanzador comentó que tuvo la atención que necesitaba para mejorar y para empezar a retomar su nivel.Lozoya, quien está de vacaciones, reportará el mes próximo a los entrenamientos del México que incluirá una estancia en Oaxaca y unos juegos de preparación, en Cuba.“Ya que regrese, empezar otra vez a activarme, activar mi cuerpo al ejercicio, al gimnasio, el brazo irlo a soltar poco a poco para llegar listo, más de la mitad a la pretemporada con Diablos”, dijo.CONÓZCALONombre: Yair Alfredo Lozoya MendozaFecha y lugar nac: 23 diciembre 1992. Ciudad Juárez, ChihuahuaEdad: 25 añosEstatura: 1.80 metrosPeso: 95 kilogramosPosición: Lanzador derechoEquipos: Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca y Olmecas de Tabasco en la Liga Mexicana de Verano. Venados de Mazatlán y Águilas de Mexicali en la Liga Mexicana del PacíficoLogros: Campeón con los Diablos Rojos del México en la Liga Invernal Mexicana en cinco juegos sobre los Guerreros de Oaxaca, en diciembre anteriorCampeón con las Águilas de Mexicali en la Liga Mexicana del Pacífico, temporada 2016-2017Monarca con los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Verano, en la temporada 2014Campeón con los Diablos Rojos de Tepic en la Liga Noroeste, en el 2013Los Marineros de Ensenada fueron campeones en la Liga Norte de México en el 2012, temporada que inició, pero no terminó con la novena bajacalifornianaCampeón con los Diablos Rojos en el 2012 en la Academia de Beisbol, en Nuevo León

