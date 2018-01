Muy a lo lejos

A pesar de que el sábado anterior los Mineros de UTEP rompieron una racha de tres derrotas consecutivas, aún se encuentran muy lejos de los primeros lugares en el basquetbol varonil de la Conferencia USA, al ocupar el onceavo lugar entre 14 equipos.La victoria permitió a la escuadra dirigida por el entrenador interino Phil Johnson sumar la séptima victoria en general, por 11 derrotas, pero fue apenas el segundo triunfo en partidos de la conferencia donde suman cuatro descalabros.A los Mineros les quedan 13 partidos por disputar en la temporada regular, y aunque se ubican al fondo de la clasificación, por ahora son uno de los 12 equipos que avanzarían al Torneo de la Conferencia USA.La temporada pasada, UTEP se quedó a un paso de la final y terminó en el tercer lugar del Torneo, empatado con Old Dominion.La quinteta paseña no tendrá juego a mitad de semana en esta jornada y volverá a la acción hasta el sábado cuando visiten a los Correcaminos de UTSA, que presentan números similares a los de UTEP, al sumar 9 victorias y 11 derrotas en general y 2-4 en partidos de la liga.El torneo es dominado por Middle Tennessee, que en las dos temporadas anteriores ha entrado al Torneo de la NCAA, y que ocupa el primer lugar con una marca general de 13-4 y 5-0 en la liga. El segundo lugar es para Western Kentucky (13-5, 5-0 C-USA) y el tercer para UAB (13-5, 4-1 C-USA).Solamente en juegos de conferencia, los Mineros han anotado un total de 443 puntos, pero han recibido 448 de sus rivales. En tiros al aro han acertado 161 de 336, mientras que sus oponentes les han hecho buenos 159 de 351 tiros.En disparos desde la larga distancia, UTEP ha encestado 54 de 121 intentos y ha recibido 43 de 127, mientras que en los tiros desde la línea de castigo los Mineros han acertado 67 de 101 y han recibido 87 de 132.En lo individual, y también solamente en los seis juegos que han jugado de la conferencia, Isiah Osborne ha sido el mejor anotador de los Mineros con 82 puntos en total, para un promedio de 16.4 puntos por partido, a pesar de que en uno no vio acción. Le siguen Omega Harris con 64 puntos (10.7 ppj) y Evan Gilyard con 53 (8.8 ppj).Conferencia USAPosiciones basquetbol varonilEscuela Conf. Gral.1 M. Tennessee 5-0 13-42 WKU 5-0 13-53 UAB 4-1 13-54 Old Dominion 3-1 12-45Marshall 3-1 12-56 North Texas 3-2 10-87 Florida Atlantic 2-3 8-98 FIU 2-3 8-109 Southern Miss 2-4 9-1010 UTSA 2-4 9-1011 UTEP 2-4 7-1112 Charlotte 1-4 5-1113 Rice 1-4 4-1414 LA Tech 1-5 10-9Próximo juegoUTEP en UTSASábado 20 de enero 20186:30 pm

