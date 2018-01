Eden Prairie, Minn.— Sus mentes siguieron funcionando con una exuberancia casi infantil por la impactante victoria que los envió al partido de campeonato de la Conferencia Nacional, por lo que muchos jugadores de los Vikingos de Minnesota permanecieron despiertos varias horas después de la media noche.El esquinero Xavier Rhodes volvió a reproducir “unas mil veces” el video de la anotación ganadora en su casa, en donde aparece la imagen de Stefon Diggs dando un salto para atrapar un pase de Case Keenum y luego salir corriendo hacia la zona de anotación, de tal manera que los recuerdos que guarda en su memoria y los detalles de la secuencia en la que derrotaron a Nueva Orleans quedaran perfectamente claros.Les quedaban por jugar 10 segundos, estaban en desventaja por 1 punto y tenían 61 yardas por recorrer.El resultado que produjo la victoria por marcador de 29-24 era tan improbable que los Vikingos siguieron procesando su estatus como el primer equipo en la historia de la NFL que ha realizado una anotación en la última jugada del tiempo regular en un partido de postemporada.“El Milagro de Minneapolis”, como le apodaron en lo que se convirtió en tendencia en las redes sociales, fue tan incomprensible como el mismo nombre lo dice.“Cuando estábamos en el vestidor no podíamos creerlo”, comentó el receptor abierto Adam Thielen.“Desperté esta mañana y me aseguré que no hubiera sido un sueño”.En las líneas de apuestas, los Vikingos están como favoritos por un gol de campo para derrotar el domingo a las Águilas y podrían convertirse en el primer equipo que juega un Super Bowl en casa.“Yo creo que todo es posible en cualquier momento, como lo que sucedió ayer”, dijo Rhodes.Ese emotivo final tiene la posibilidad de distraerlos de la preparación y el enfoque en el siguiente partido que será en Filadelfia, en el que los Vikingos estarán en un estadio poco amigable sin las ventajas y comodidades de casa.Ellos no hubieran avanzado hasta este lugar sin haber asumido una actitud, así que, ayer descartaron rápidamente el peligro de saborear ese momento durante mucho tiempo.“Yo creo que ayer nos tomó un poco más tiempo asimilarlo, pero el día de hoy (ayer) los muchachos están preparados”, dijo Thielen.“Sabemos lo difícil que será ese partido para nosotros, y también estamos conscientes de que tenemos un largo camino por recorrer”.Para los fanáticos, que están ansioso e impacientes y han esperado un largo tiempo para que se recuperara una de las franquicias más agonizantes de la NFL, la victoria del domingo fue la evidencia de que cualquier conjuro que existía en sus mentes ya no es relevante.Por supuesto, algunos de esos jugadores soportaron el que Blair Walsh fallara un gol de campo de 27 yardas en los últimos segundos en la derrota que sufrieron hace dos años en la ronda de los comodines en contra de Seattle.El ala defensivo Brian Robinson, por lo menos, estuvo en el equipo del 2009 que perdió en tiempo extra en Nueva Orleans en el partido de campeonato de la Conferencia Nacional.Excepto por Thielen, el grupo de nativos de Minnesota que hay en la alineación, esas aplastantes derrotas del pasado que le ayudaron a los Vikingos a moldear al equipo, no habían sido parte de su experiencia ni de las vidas de la mayoría de los jugadores.

