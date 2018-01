A unas horas de la reunión con la Asociación Estatal de Beisbol, la jurisdicción de la Zona Uno, valorará la determinación de jugar las cinco primeras series del Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza, de jueves a sábado.“Sería valorar las series que toquen en casa según el rol y es como podríamos ver. Creemos que jugar viernes y sábado, efectivamente sí tendría más afluencia de gente en el estadio –Juárez Vive-”, comentó Juan Pedro Plascencia, jurisdiccional de la Zona Uno.Debido a que esta frontera es una de las plazas más lejanas para las otras zonas y ello aumenta los costos de las series como visitantes, afirmó que tendrían que ver si las series que tocarán en casa resultan atractivas para el público y para los Indios.“Ahí pudiéramos compensar un poco lo que nos saldría de diferencia de la logística. Todo esto sería verlo allá, según lo que vaya poniendo a disposición la asociación”, dijo.Acerca del arranque del Torneo Regional 2018, Plascencia Chávez comentó que aún no se define la fecha.Probablemente, sea la segunda o tercera semana del mes próximo, con una participación de entre seis a ocho equipos.La junta con los manejadores o representantes de equipos, será la semana entrante, informó.En el tema de peloteros como Luis Ángel Buitimea, Natanael Cota, Guadalupe Quintero y Julián Almeida, quienes pertenecen a la Zona Uno, afirmó que verá la situación personal de cada jugador.“Buitimea, al parecer, ya está establecido allá en Sonora y él no piensa venir. ‘Lupillo’, hemos platicado con él. Sin embargo, las necesidades del equipo ahorita ya irán dando a platicar”, dijo.Manifestó que si alguna de las nueve zonas muestra interés en los servicios de uno de estos peloteros que están fuera para un cambio, se hablaría directamente con el jugador.Mientras las plazas de peloteros clasificados en la tribu están ocupadas por el jardinero Daniel Cornejo y el pitcher Dagoberto Vargas, Plascencia apuntó que aún no está decidido quiénes serán los jugadores foráneos en el conjunto aborigen.“Eso ya sacaremos el roster oficial del equipo, ahí lo veremos”, externó.Sobre la posibilidad que éstos sean lanzadores, señaló que por lo general así ocurre en las escuadras de la pelota estatal y en Indios podría darse también así.“Generalmente los equipos utilizan sus fichas de foráneos en pitchers porque ya muchas veces ya tienen sus cuadros titulares establecidos y buscan que los foráneos sean pitchers. En este caso, hay probabilidades de que sea así. No sabemos, todo sobre la marcha, sí, podría ser”, declaró.En la junta de este miércoles se prevé la revisión de temas de la convocatoria para la próxima justa estatal como rol de juegos, grupos y horarios.También, podrían concretarse y firmarse más cambios de peloteros.

