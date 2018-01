'Que haga su trabajo'

Monterrey, NL.- Para Ricardo Ferretti, el francés Andre-Pierre Gignac debe seguir trabajando en beneficio propio y del equipo, esto luego de alcanzar en goles a Lucas Lobos.Gignac llegó el sábado ante Santos a 68 tantos para empatar el tercer lugar histórico del club.“Gignac tiene que seguir trabajando, su posición de delantero es de que anote goles para beneficio del equipo, si ya alcanzó a Lucas ojalá siga trabajando para meter más goles y no tenga la preocupación de alcanzar a nadie, que él haga su trabajo para beneficio del equipo y de él mismo”, aseguró Ferretti.Descartó inquietud por la lesión del francés y tras recibir ayer terapia en Zuazua, lo espera hoy para entrenar.Sin meta de puntosFerretti aclaró que él nunca pone meta de puntos en sus equipos. Siempre quiere ganar.“No tenemos meta de puntos, tenemos la mentalidad de que cada partido que juguemos sumemos la mayor cantidad de puntos.“No necesito presionar en eso ni aflojar en eso, porque si pongo 26 vamos a decir, ‘ya lo logramos’, y no. Aquí el objetivo es trabajar y en cada parido que juguemos buscar ganar”, aseguró.Agregó que la victoria ante Santos fue reflejo de un buen trabajo.“El equipo hizo un buen trabajo (ante Santos). Y yo creo que nos da la confianza para seguir trabajando esta semana y buscar un buen resultado el próximo partido”, añadió.Le agrada llegada de DonovanA Ferretti le agrada que Landon Donovan haya llegado al futbol mexicano.El entrenador de Tigres dijo que el delantero estadounidense es bienvenido y le deseó suerte.“Muy buena (llegada de Donovan a León). A mí me cae súper bien y es un gran jugador, la verdad”, expresó Ferretti.“Espero que se ponga bien físicamente, es un jugador con mucho talento, acuérdense que siempre nos hacía la vida de cuadritos cuando jugaba para la Selección de Estados Unidos en contra de México. Y la verdad darle la bienvenida y desearle mucha suerte”.

