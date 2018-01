Rompen Titanes con coach Mularkey

Nashville, Tennessee.- Los Titanes de Tennessee y Mike Mularkey no pudieron coincidir sobre el siguiente paso luego que el equipo avanzara a playoffs por primera vez desde 2008 y se convirtiera en un auténtico contendiente al título de la NFL.Y ahora esa tarea quedará en manos de un nuevo entrenador.Los Titanes rompieron relaciones ayer con Mularkey luego que el entrenador en jefe reviviera a un equipo que por dos temporadas registró la peor marca de la NFL y lo guiara a su primera victoria de playoffs en 14 años.Los Titanes anunciaron la decisión dos días después de una derrota por 35-14 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra en la ronda divisional de la Conferencia Americana.“Resultó evidente que vimos caminos diferentes para alcanzar un mayor éxito”, señaló la dueña mayoritaria Amy Adams Strunk.A Mularkey le restaba un año de su contrato y se rehusó a hablar sobre su situación con el equipo el domingo.Pero reveló que había hablado con Strunk y estaba listo para seguir adelante “a toda velocidad”. Mularkey también defendió las jugadas asignadas por el coordinador ofensivo Terry Robiskie al mariscal Marcus Mariota y afirmó que su cuerpo de entrenadores estaría también de regreso.En un comunicado ayer, Strunk dijo haber conversado con Mularkey sobre extender su contrato durante la última semana desde una remontada de 22-21 ante Kansas City en la ronda de wild card. Mularkey es el primer entrenador en jefe en salir de un equipo luego de ganar un partido de postemporada desde que San Francisco despidió a Steve Mariucci al final de la campaña 2002.“Es sin duda desafortunado que no hayamos podido encontrar un punto en común”, declaró Strunk. “Generalmente yo creo que la continuidad es el mejor camino al éxito, pero también veo esto como un momento importante para nuestro equipo mientras tratamos de dar el siguiente paso al éxito constante dentro del campo”.El gerente general Jon Robinson supervisará su primera búsqueda de coach con los Titanes. Fue contratado dos días antes que Mularkey perdiera el carácter de interino en enero de 2016. Los Titanes ahora son el séptimo equipo de la NFL en cambiar de entrenador desde el inicio de la temporada.Robinson dijo que él y el presidente y director general de los Titanes, Steve Underwood, anunciaron a Mularkey ayer por la mañana que habían decidido dejarlo ir.“Esto se resume a hacer lo que creemos que es lo mejor para que el equipo siga adelante, dar el siguiente paso”, aseveró Robinson en una conferencia de prensa.Robinson agregó que las entrevistas con los candidatos podrían iniciar a partir de esta semana, si bien los Titanes sólo confirmarán a un candidato sólo después de haber completado la entrevista. El gerente general se negó a responder cuando se le preguntó sobre el coordinador ofensivo de los Patriotas, Josh McDaniels, y dijo que no haría comentarios respecto a entrenadores que se encuentren bajo contrato.

