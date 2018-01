La derrota sufrida el viernes pasado ante los Soles de Sonora, 11-10, provocó que los Coyotes de El Paso amanecieran ayer en el tercer lugar la División Suroeste de la Major Arena Soccer League, luego de por poco más de media temporada se mantuvieron en el segundo sitio de dicho sector.Fue la quinta derrota consecutiva para los aulladores, que dejaron su marca en cinco triunfos y siete descalabros y que por segunda semana al hilo tienen un porcentaje por debajo de .500 (.417).Precisamente los Soles de Sonora fueron los que le arrebataron el segundo lugar a los Coyotes con el triunfo del viernes, pero además un día después el equipo de Hermosillo venció, y le quitó el invicto, al Milwaukee Wave, para dejar su récord en seis victorias e igual número de derrotas.La mala noticia para los paseños es que los Soles enfrentan mañana, en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, al Barracudas Rio Grande Valley, equipo que ocupa el último lugar en la División Suroeste con dos triunfos y diez derrotas, por lo que son muy altas las posibilidades de que Sonora sume su séptima victoria de la temporada.Pero la buena noticia para los Coyotes es que este viernes serán anfitriones del Express de Turlock, uno de los peores equipos de la campaña, que ocupa el último sitio de la División Pacífico con dos triunfos y 12 derrotas. Al menos en el papel la balanza se inclina en favor de los paseños, que de ganar llegarían a seis triunfos y se pondrían a una victoria de alcanzar a los Soles, en caso de que estos derroten a Barracudas.La otra buena noticia para el equipo que dirige el entrenador José Luis Treviño, es que este sábado los Soles se miden al San Diego Sockers, una de las escuadras más fuertes de la competencia y que se mantiene invicta con 10 victorias y cero derrotas. Sin embargo, la escuadra soleada ya se dio el lujo de quitarle el invicto a la Ola de Milwaukee.El grupo sigue siendo dominado por el Monterrey Flash, que con una marca de 12-0 es uno de los dos equipos que aún no saben lo que es perder.En el partido del viernes por la noche, lució una vez más el juarense Hugo Puentes con tres goles, que sin embargo no fueron suficientes para evitar la derrota paseña y que lo colocan como uno de los máximos goleadores de los Coyotes junto con Christian Gutiérrez, ambos con 17 tantos, pero muy lejos de los líderes de este departamento, que son Franck Tayou de Soles con 39 goles, e Ian Bennett de Milwaukee con 34.Major Arena Soccer LeagueDivisión SuroesteEquipo JJ G P PCT GF GCMonterrey 12 12 0 1.000 106 55Sonora 12 6 6 .500 114 103El Paso 12 5 7 .417 88 101Rio Grande Valley 12 2 10 .167 71 115Líderes de goleoJugador Equipo GolesFranck Tayou Sonora 39Ian Bennett Milwaukee 34Iván Campos Turlock 21Robert Renaud Milwaukee 19Kraig Chiles San Diego 18Christian Gutiérrez El Paso 17Hugo Puentes El Paso 17Edgar González Monterrey 15Gordy Gurson Cedar Rapids 15Juan Carlos González Ontario 15Próximo juegoEl Paso Coyotes vs Turlock ExpressViernes 19 de enero 20187:35 pm, Coliseo de El Paso

