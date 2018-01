Sochi, Rusia.- ¿Alguien quiere una bebida del laboratorio antidopaje en Sochi?El inmueble que se convirtió en el eje del escándalo de dopaje que empañó los Juegos Olímpicos de Invierno realizados en 2014 en esta localidad rusa alberga ahora un restaurante cuyos dueños no tienen empacho en hacer referencia al turbio caso, en medio del auge turístico de la zona.Grigory Rodchenkov, exdirector del laboratorio, testificó que se suministraban sustancias prohibidas a los deportistas rusos y se encubrían los casos. Cuatro años después, los cócteles ofrecidos en el mismo espacio contienen sólo alcohol, no esteroides.Entre las bebidas que se expenden, hay una denominada “muestra B”, en referencia a un segundo análisis que suele confirmar si un deportista dio positivo de dopaje. En el restaurante, este cóctel contiene tequila, Sambuca y salsa picante.Meldonio, la sustancia por la que dio positivo en 2016 la tenista Maria Sharapova, es aquí el nombre de una mezcla de absenta y Red Bull.¿Mejora el rendimiento deportivo? Difícilmente.El inusitado menú busca que “no se olvide la historia de este edificio... se trata de historia”, comentó a The Associated Press la gerente del local, Elena Dyatlova, quien sin embargo reconoce que el escándalo de dopaje es algo “realmente desagradable para Rusia”.Rodchekov confiesa que despachaba otro tipo de sustancias en 2014. Ha testificado que suministraba esteroides disueltos en vermouth o whiskey a destacados deportistas rusos antes de los Juegos Olímpicos de Sochi, como parte de un programa de dopaje auspiciado por el Estado. Luego, encubría el dopaje al sustituir muestras de los deportistas por las tomadas a personas que no habían consumido sustancias prohibidas.Las muestras “limpias” eran llevadas al laboratorio mediante un boquete en un muro de lo que debió ser un almacén celosamente resguardado.Cualquier evidencia de aquel agujero ha desaparecido tras la remodelación para crear el restaurante y otros negocios en el inmueble.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.