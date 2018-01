Doblan el acero

Pittsburgh— Los Jaguares de Jacksonville, sí, esos Jaguares de Jacksonville, se dirigen a la final de la Conferencia Americana.El novato Leonard Fournette corrió para 109 yardas y tres anotaciones, Blake Bortles aportó 214 yardas por aire y un crucial touchdown en el cuarto periodo y unos incansables Jaguares sorprendieron a los Acereros ayer con una victoria de 45-42 en Pittsburgh.Los Jaguares (12-6) se medirán a Nueva Inglaterra, líder de la Americana, la próxima semana, en Foxborough, Massachusetts, luego de atacar temprano a los locales y luego resistir al cierre. Jacksonville se fue rápidamente arriba por 21 puntos, repelió una remontada de los Acereros y respondió cada vez que Pittsburgh (13-4) amenazó con alcanzarlo.“Nuestros chicos jugaron con confianza todo el día”, dijo Bortles. “Obviamente, lo que (Acereros) tienen en su lado del balón los convierte en un buen equipo. Nosotros sabíamos que tienen una buena ofensiva. Sabíamos que tendríamos que ser eficientes, aferrarnos al balón un buen rato, así que eso hicimos” .Ben Roethlisberger lanzó para 469 yardas y estableció un récord de la franquicia con cinco envíos de anotación. Sin embargo, vio interceptado uno de sus pases y soltó un balón, devuelto por sus adversarios hasta las diagonales.Antonio Brown atrapó siete envíos para 132 yardas y dos anotaciones en su retorno tras una lesión en la pantorrilla izquierda. Le’Veon Bell acumuló 155 yardas totales a la ofensiva, y anotó en dos ocasiones.Pero Pittsburgh simplemente no le pudo seguir el paso a Jacksonville, una de cuatro franquicias de la NFL que nunca han llegado a un Super Bowl.Los Jaguares también dominaron a los Acereros en octubre, ganando por tres touchdowns en una actuación tan contundente que hizo que Roethlisberger se preguntara medio en broma si aún tenía lo necesario para seguir en la NFL después de sufrir cinco intercepciones –la mayor cantidad en su carrera.Roethlisberger y sus compañeros dejaron pocas dudas de que esperaban la oportunidad de una revancha, una que se dio luego que Jacksonville superó a Buffalo en un desangelado encuentro de comodín; los Jaguares sobrevivieron pese a una actuación de 87 yardas aéreas de Bortles.El esquinero A.J. Bouye, de Jacksonville, advirtió a Pittsburgh que tuvieran cuidado con lo que deseaban, y los Jaguares no se dejaron amedrentar por el frío ni por la condición de favoritos de sus rivales para apuntarse su primera victoria de playoffs fuera de casa en una década.Bortles ha recuperado su toque durante el resurgimiento de Jacksonville luego de una década de derrotas, si bien está consiente que nunca podrá acallar a sus detractores, haga lo que haga.Podía ser hora de poner a prueba esa hipótesis.“Estoy seguro que habrá muchas personas que estarán en desacuerdo y hablarán mal o repudiarán o lo que quieran hacer”, dijo Bortles. “Pero nosotros seguiremos adelante y ahora tenemos una oportunidad de jugar en Foxborough la próxima semana por un pase a la siguiente. Me siento honrado de poder hacer esto, especialmente con este grupo de compañeros.“Ha sido un año asombroso. Queremos que no termine”, aseveró.MARCADORJaguares 45, Acereros 42Cuarto X CuartoEquipo 1 2 3 4 TJacksonville 14 14 0 17 45Pittsburgh 0 14 7 21 42Cuarto x cuartoPrimer cuartoJac_Fournette corrida 1 yarda (Lambo punto extra), 10:40Jac_Fournette corrida 18 yardas (Lambo punto extra), 5:26Segundo cuartoJac_Yeldon corrida 4 yardas (Lambo punto extra), 11:31Pit_A. Brown pase 23 yardas de Roethlisberger (Boswell punto extra), 8:20Jac_Smith regreso de fumble 50 yardas (Lambo punto extra), 2:20Pit_Bryant pase 36 yardas de Roethlisberger (Boswell punto extra), :25Tercer cuartoPit_Bell pase 19 yardas de Roethlisberger (Boswell punto extra), 9:09Cuarto cuartoJac_Fournette corrida 3 yardas (Lambo punto extra), 10:34Pit_A. Brown pase 43 yardas de Roethlisberger (Boswell punto extra), 9:05Jac_Bohanon pase 14 yardas de Bortles (Lambo punto extra), 4:19Pit_Bell corrida 8 yardas (Boswell punto extra), 2:18Jac_GC Lambo 45 yardas, 1:45Pit_Smith-Schuster pase 4 yardas de Roethlisberger (Boswell punto extra), :01Asistencia: 64,524COMPARATIVOJac PitPrimeros y diez 22 28Yardas totales 378 545Yardas por corrida 35-164 18-83Yardas por pase 214 462Comp-Int-Inter 14-26-0 37-58-1Balones perdidos 1-0 1-1Yardas de castigo 3-40 4-25Tiempo de posesión 28:50 31:10

