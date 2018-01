Ala vez que destacó la reacción de los Bravos en el segundo tiempo contra Atlético San Luis, el lateral derecho Alejandro Berber, afirmó que lo que ocurrió en la primera mitad del juego no le puede pasar más al FC Juárez en el torneo.“Creo que apretamos un poquito más ahí en la presión, cuando ellos salían y, bueno, también la misma necesidad del resultado adverso nos obligó a ser más ofensivos. No tiene que pasar, eso no tiene que pasar. Tenemos que trabajar en eso para, si Dios nos permite, concretar las jugadas, y no dejar que nos metan un gol”, expresó.Berber Castañón comentó que el tanto de Jonathan David Dos Santos es el primer gol a la defensiva para los Bravos, quienes quieren llevarse muchos ceros en el torneo.Admitió que la anotación potosina los sorprendió.“Sí, por supuesto. Claro que sí, porque estábamos en casa, estábamos proponiendo y, de repente, ahí en un descuido, en un saque de manos, que ni mencionarlo, porque creo que hasta ahí llega la capacidad del marcaje –arbitral-. Un saque de manos que se los dan a ellos y ahí aprovechan rápido, pero, bueno, tenemos que meternos a lo nuestro y dejar de lado eso”, expuso.Sobre la marcha invicta del equipo en dos juegos en la liga y uno en Copa MX, resaltó que hasta ahora los Bravos no han dejado ir ningún punto.“Gracias a Dios no dejamos ir ningún punto. Gracias a Dios revertimos la situación del primer tiempo y bueno, a disfrutar este paso para nuestro objetivo, pero también poniendo los ojos en lo que viene”, externó.Miguel de Jesús Fuentes, director técnico del FC Juárez, manifestó que los Bravos regalaron los 45 minutos iniciales del partido.“Creo que hicimos un primer tiempo muy flojo y aun así tuvimos cinco, seis –opciones- de gol en el primer tiempo. Sin embargo, creo que el equipo, cuando regresamos al vestidor, habló fuerte.Entre ellos –los jugadores-, se hablaron fuerte de la actitud y cuando salimos al segundo tiempo era totalmente otro equipo, así lo percibimos nosotros”, expuso.Fuentes Razo afirmó que en el complemento, los Bravos empezaron a hacer un pressing en toda la cancha, fueron más inteligentes y gracias al trabajo en equipo, sacaron el resultado.Indicó que la actitud que la escuadra mostró en la primera mitad, puede deberse a un exceso de confianza de parte de los jugadores y del cuerpo técnico, luego de las dos victorias sobre Celaya y Lobos BUAP.“Probablemente se manden señales erróneas de que va a ser un partido muy fácil y no fue así”, apuntó.Aunque mostró su alegría por la victoria obtenida, el timonel indicó que analizará el desempeño del equipo y advirtió que los Bravos no pueden volver a regalar 45 minutos en la campaña.“Porque cualquier equipo se te va encima”, afirmó.Hoy, a las 11:00 horas, los Bravos volverán a los entrenamientos de cara al juego de la fecha tres contra Correcaminos UAT, este viernes 19, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.