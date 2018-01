Flaquezas de ofensiva de Halcones les cuestan caro

Filadelfia.- Los Halcones de Atlanta por poco ganan el Super Bowl del año pasado al contar con la ofensiva más potente de la NFL.Pero fue precisamente la ofensiva le que terminó con sus esperanzas de llegar al gran partido por segunda vez.Atlanta sólo logró anotar 10 puntos en la primera mitad, eso gracias a las pérdidas de balón de Filadelfia, y perdió 15-10 ante las Águilas el sábado. Mientras que Filadelfia avanzó al partido por el campeonato de la NFC, los Halcones tuvieron que irse a casa.“Creo que ciertamente eso es algo que tenemos que revisar y evaluar durante este período de temporada baja”, dijo Matt Ryan tras concluir una temporada llena de altibajos tras su campaña del 2016 en la que se ganó los honores del MVP. “Hubo muchas instancias en que no fuimos muy consistentes”.Eso se ejemplificó al ir contra las Águilas, quienes al igual que los Halcones tuvieron sus propios problemas en la zona roja. Pero Filadelfia consiguió tres goles de campo de parte de Jake Elliott y un touchdown der LeGarrette Blount.Lo más desastroso para Atlanta fue la manera en que no pudo anotar teniendo a las Águilas contra la pared en su propio territorio. Los Halcones estaban en primera y gol en la yarda nueve, y luego llegaron a la yarda dos con una cuarta oportunidad antes de que el pase de Ryan pasara sobre la cabeza de Julio Jones justo en la zona de anotación.“Ciertamente en esas situaciones uno quiere entregar el balón a sus mejores jugadores”, según Ryan explicó. “Ustedes saben, me desplacé hacia la derecha y tuve la oportunidad de lanzarle el balón a Julio. Pero simplemente no funcionó, y eso fue muy decepcionante”.Atlanta fue el equipo con el mayor puntaje en la NFL la temporada pasada, pero su más baja producción fue en una derrota de 25 a 15 ante las Águilas. La ofensiva no fue tan productiva esta temporada, quedando en 15vo. lugar con un promedio de 22.1 puntos por partido tras haber promediado con 33.8 puntos el año pasado.Los Halcones ni siquiera estuvieron cerca a igualar su promedio de temporada, ni a los 26 puntos que lograron registrar en el marcador al vencer a los Carneros en el partido de comodines del pasado fin de semana.Aunque la defensa mejoró muchísimo, particularmente en poner presión al mariscal, los Halcones no lograron hacer mucho cuando tuvieron posesión del balón.“Esa es una de las áreas en la que debíamos enfocarnos desde comienzos de la temporada, para asegurarnos de no conformarnos con anotar goles de campo únicamente, sino conseguir los touchdowns que necesitábamos”, dijo el entrenador Dan Quinn.

