Rugen en la cima

Ciudad de México.- El artillero chileno Nicolás Castillo anotó un par de goles y dio un pase para otro ayer, lo que redituó a Pumas un triunfo por 3-1 sobre el Atlas –su segundo en el mismo número de fechas de un torneo Clausura mexicano que ahora lidera.Castillo, que la temporada pasada se perdió siete de las últimas nueve fechas por una lesión de tobillo, abrió el marcador a los seis minutos, convirtió un penal a los 64 y le puso medio gol al argentino Matías Alustiza para el otro tanto de los locales a los 33. El delantero totaliza cuatro tantos y es el líder anotador del Clausura, empatado con el caboverdiano Djaniny Tavares de Santos.Con el triunfo, Pumas suma seis puntos y por diferencia de goles es líder por encima del León, que tiene las mismas unidades.“Ser el súper líder luego de dos jornadas realmente es sólo una estadística, no significa mucho”, dijo el entrenador de los universitarios, David Patiño. “Empieza el torneo y de ninguna manera tenemos una postura irreal al respecto, lo tomamos con humildad, es sólo un partido más que logramos ganar”.Pumas, que la temporada pasada fueron colistas, no iniciaban un torneo con dos triunfos desde el Apertura 2011, cuando ganaron sus primeros tres compromisos. Procurarán igualar ese inicio el próximo fin de semana cuando reciban al América.El inglés Ravel Morrison descontó con un tiro libre a los 76 por el Atlas, que perdió su segundo partido y sigue sin puntos, compartiendo la última plaza con los Lobos.Pumas se adelantó en el arranque del encuentro cuando Jesús Gallardo mandó un centro por izquierda hacia el área, donde Castillo bajó la pelota y convirtió con un disparo rasante de pierna derecha que dejó sin oportunidad al portero chileno Christopher Toselli.Los locales lograron el segundo tanto cuando Castillo le robó una pelota al colombiano Jaine Barreiro y enfiló hacia el área, donde le dio un pase lateral a Alustiza –quien convirtió con un tiro suave y colocado.Pumas mantuvo su dominio y su premio llegó cuando el colombiano Leiton Jiménez derribó a Castillo dentro del área para un penal que el mismo chileno convirtió con potente disparo por el costado izquierdo del portero Toselli, quien se venció al lado contrario.Gallardo tuvo el cuarto tanto en sus botines a los 72, cuando enfiló dentro del área por el costado izquierdo y conectó un disparo rasante que el portero chileno alcanzó a desviar con la pierna izquierda.Morrison recortó la desventaja con un tiro libre que superó la barrera y entró al ángulo superior derecho del arquero Alfredo Saldívar, quien se lanzó correctamente pero no alcanzó a rechazar el intento.Veracruz 0, Monterrey 2Veracruz.- Con tantos de Arturo González y del colombiano Dorlan Pabón a los 33 y minutos, respectivamente, Monterrey consiguió su primer triunfo del torneo al vencer 2-0 a los Tiburones Rojos.La derrota le pesa más al Veracruz porque se mantiene como último en la tabla de promedios que define al equipo que perderá la categoría al finalizar el torneo.Los Tiburones Rojos están a 10 puntos del penúltimo puesto, ocupado por Querétaro.Transcurridas las primeras dos fechas, León y Pumas son líderes con seis puntos, Cruz Azul, América, Monterrey, Morelia y Tijuana vienen detrás con cuatro, Santos, Pumas, Querétaro, Tigres y Puebla tienen tres. Veracruz, Pachuca, Necaxa, Toluca y Chivas tienen uno y al fondo están Atlas y Lobos sin unidades.La próxima fecha arranca el viernes con los partidos Puebla-Veracruz y Atlas-Toluca. El sábado se realizarán los partidos entre Querétaro-Tigres, Cruz Azul-León, Monterrey-Tijuana, Pachuca-Lobos y Necaxa-Chivas. Para el domingo Pumas será anfitrión de América y Morelia visita a Santos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.