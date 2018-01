Vencen Jaguars a Steelers; van ante Pats

Pittshburgh— El novato Leonard Fournette corrió para 109 yardas y tres anotaciones, y los Jaguars de Jacksonville no se dejaron amedrentar por el frío ni por la condición de favoritos de sus rivales, para superar 45-42 a los Steelers de Pittsburgh, con lo que aseguraron su boleto a la Final de la Conferencia Americana.Blake Bortles aportó 214 yardas por aire, así como un touchdown en el cuarto periodo, que representó oxígeno puro en un duelo de toma y daca.Los Jaguars (12-6) se medirán a Nueva Inglaterra, líder de la Americana, la próxima semana, en Foxborough, Massachusetts.Parece una misión imposible, pero este equipo de Jacksonville sigue asombrando. El domingo, atacó temprano a los locales para tomar una amplia delantera, que pudo preservar apenas.Los Jaguars llegaron a estar arriba por 21 puntos y no titubearon cuando Pittsburgh reaccionó. Respondieron cada vez que los Steelers (13-4) amenazaron con alcanzar.Ben Roethlisberger lanzó para 469 yardas y estableció un récord de la franquicia con cinco envíos de anotación. Sin embargo, vio interceptado uno de sus pases y soltó un balón, devuelto por sus adversarios hasta las diagonales.Antonio Brown atrapó siete envíos para 132 yardas y dos anotaciones en su retorno, tras sufrir una lesión en la pantorrilla izquierda. Le'Veon Bell acumuló 155 yardas totales a la ofensiva, y anotó en dos ocasiones.Pero Pittsburgh simplemente no le pudo seguir el paso a Jacksonville.Los Jaguars disputarán por tercera ocasión la Final de la AFC, tras perder tanto ante Patriots en 1997 como ante Titans en la campaña 1999-2000.Nuevamente se verán ante Nueva Inglaterra, que ayer dio cuenta de los Titans.

