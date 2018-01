De alarido

Minneapolis, Minnesota.- Case Keenum completó un último pase cerca de la lateral ayer en la última jugada del partido, y Stefon Diggs se las ingenió para conseguir un touchdown de 61 yardas para darle a Minnesota una victoria de 29-24 sobre Nueva Orleans y enviar a los Vikingos al partido por el campeonato de la NFC, necesitando tan sólo una victoria más para convertirse en el primer equipo que fungiría como anfitrión en el Super Bowl.Drew Brees condujo a los Santos para colocarlos en posición para que Wil Lutz anotara un gol de campo de 43 yardas con 25 segundos restantes de juego, logrando con ello conseguir una ventaja tras sobreponerse a un déficit de 17 puntos que no pudieron superar hasta que quedaban tan sólo 1:16 minutos en el tercer cuarto.Los Vikingos se quedaron sin tiempos fuera y casi sin ninguna opción cuando Keenum lanzó el balón con tan sólo 10 segundos en el reloj desde su propia yarda 39 hacia las gradas. Diggs entonces brincó frente a Marcus Williams, quien se lanzó por debajo de Diggs en un fallido intento para taclearlo.Pero Diggs logró mantenerse en pie, mantuvo ambos pies dentro del campo y corrió sin ser tocado hacia la zona de anotación al momento que la multitud enloquecía en el estadio U.S Bank. Esta quizás no fue la inmaculada recepción de Franco Harris para Pittsburgh en los playoffs de 1972, pero este equipo de los Vikingos ha tomado un camino muy especial. Terminaron en 13-3 durante la temporada regular, dándole al mariscal de reemplazo, Keenum, las llaves de la ofensiva luego que Sam Bradford quedara fuera con una lesión en una rodilla en el partido de apertura.Los Vikingos jugarán en Filadelfia el próximo fin de semana, luego que Jacksonville se enfrente a Nueva Inglaterra por el título de la AFC. El Super Bowl será en Minnesota dos semanas después.Ahora los Vikingos han puesto en marcha un escenario sin precedentes en la historia de la NFL. El próximo fin de semana, en lugar de decir que el equipo perdedor tendrá que regresar a su casa, se tiene la posible situación de que el ganador sea el que vaya a casa para el Super Bowl, programado para el 4 de febrero bajo el translúcido techo del Estadio U.S. Bank.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.