Se lleva la victoria

Bajo una hábil monta del jinete Raúl Herrera, la tresañera Everybuddys Talkin (7-1) tuvo una excelente salida y luego aumentó la ventaja para obtener su primera victoria oficial en la edición 46 del Shue Fly Stakes (RG2), con bolsa de 206 mil 853 dólares, ayer en el hipódromo de Sunland Park.Daddys Blushing terminó en segundo lugar tres cuartos de cuerpo detrás, mientras Daddys Copy llegó medio cuerpo retrasada en el tercer lugar.Corriendo para el dueño Eric Pineda, de Odessa, Texas, Everybuddys Talkin completó las 400 yardas en un tiempo de :19.624 segundos, con un índice de velocidad de 88, y se llevó los 97 mil 221 dólares que se otorgaron al ganador.El entrenador Ricardo Armendáriz ensilló a la hija de Gonna Ro Sham Bo, semental de varios corredores de stakes, y de Kat Kora por The Trader's Echo (TB). La potra había roto extraoficialmente en su debut por una etiqueta de 15 mil dólares en Zia Park en septiembre, pero fue descalificada y quedó en segundo lugar.Everybuddys Talkin calificó al Shue Fly Stakes de ayer luego de un segundo lugar en las pruebas del 22 de diciembre, cuando logró el tercer tiempo de calificación más rápido con : 19.290 segundos.Criado por Derrell Riggan, Everbuddy Talkin fue una recompra de 7 md en la venta de anual de Ruidoso Downs en el 2016.El ganador de satakes, Daddys Blushing, tuvo una carrera admirable y peloó fuerte para ganar 37 mil 233 dólares por su segundo lugar. Jackie Riddle entrena al caballo engendrado producto de Big Daddy Cartel, ganador de múltiples stakes, para el propietario Gary Hartstack.Criado por MJ Farms, el caballo castrado ganó Mountain Top Futurity (RG3) en Ruidoso Downs y el Sam Houston Juvenile Stakes el año pasado. Francisco Calderón estuvo en la monta del caballo que acumula ganancias por 226 mil 554 dólares.MJ Farms es también el criador-propietario del tercer lugar, Daddy's Copy. Montado por Omar Reyes y entrenado por Wesley T. Giles, la potra engendrada por Big Daddy Cartel ganó 22 mil 754 dólares por su esfuerzo.Flashin Cartel, First N Forever, Scooters Crown Jewel, Leftlane, Regard The Rose, Frangellica y Jesse Klee completaron el orden de llegada.

