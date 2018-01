Al lejano oriente

Dispuesto a darlo todo en el Grand Slam de Taekwondo, evento que entregará 70 mil dólares en efectivo al ganador, el deportista juarense Carlos Rubén Navarro viajará mañana lunes a China, donde competirá como uno de los 12 mejores del mundo, en Menos de 58 kilogramos.En tierras asiáticas, Navarro Valdez, de 21 años y 1.77 metros, hará varios cambios en su estrategia de pelea.“Como siempre voy a dar el máximo de mi esfuerzo, trabajé muchas cosas nuevas y espero que me funcionen. Cosas nuevas en estrategia, cosas que voy a implementar en el combate para que sea de más dificultad para mi rival. Eso es lo que voy a estar manejando”, anunció.El propósito es ser más agresivo en el tatami.“Se podría decir que sí, siempre tengo que ser más agresivo (sonrisas)”, dijo.La justa es la primera en el calendario competitivo del presente año para el número uno en el ranking mundial de la Federación Mundial de Taekwondo (WTF, por sus siglas en inglés) y representa un desafío importante para él.“Inicio la actividad ahorita en prácticamente una semana en el Grand Slam, en China, donde es un evento muy competido, muy fuerte y, la verdad, me preparé muy bien y estoy en excelente forma para ir con todo”, afirmó.Carlos, primer mexicano que permanece un año completo como número uno en la clasificación mundial de la WTF, destacó que sólo los mejores 12 artemarcialistas toman parte en esta justa, por lo que su nivel de competencia será muy elevado.De acuerdo con los criterios que marcó la Federación Mundial de Taekwondo, al torneo asisten los campeones mundiales, de Grand Prix y los mejores taekwondoínes en el ranking.“Entonces, va a ser un evento muy importante”, expuso.La medalla de oro en Grand Prix Final, en Bakú, Azerbaiyán, el nueve de diciembre del 2016, le abrió la puerta al Grand Slam a Carlos.Con la finalidad de evitar el estrés y mantenerse tranquilo, dentro y fuera de las competencias, comentó que asumirá este 2018 con una nueva mentalidad.“La verdad que me siento muy tranquilo. Voy a tomar evento por evento y espero que estos nuevos cambios estratégicos que voy a implementar, me hagan sentir más tranquilo dentro del combate y también, fuera del combate”, manifestó.Acerca del premio que ofrece el Grand Slam, resaltó que es un extra en el aspecto motivacional.“Obviamente creo que cualquier atleta está motivado tras ir por esos 70 mil dólares, entonces, yo creo que es un plus”, declaró.El monarca panamericano en ‘Toronto 2015’ entrará en acción el viernes 19 y sábado 20 del mes en curso por la madrugada de esta ciudad.

