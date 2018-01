Aventaja experiencia de Santos a Vikingos

Minneapolis— Drew Brees conducirá a la ofensiva de Nueva Orleans en el campo de juego en Minnesota y dará comienzo al 13vo. partido de postemporada de su carrera, la cual da cuenta de siete victorias semejantes y un anillo del Super Bowl para los Santos.“Me preparo para cada partido como si fuera de esa misma magnitud”, dijo Brees.Para Case Keenum, en verdad todo está en su mente.Su primera participación como titular en los playoffs de la NFL tendrá lugar cuando los Vikingos den comienzo a su partido de la ronda divisional hoy.“Voy a jugar como yo sé jugar. No tengo que ser nadie más, excepto ser yo mismo. No seré más conservador o menos conservador. De cualquier manera, voy a ser siempre yo”, dijo Keenum, cuyo exitoso reemplazo del lesionado Sam Bradford ayudó a que los Vikingos lograran conseguir su mejor récord en 19 años.Si sólo medimos la experiencia y logros de los mariscales, los Santos tienen una clara ventaja sobre los Vikingos en este partido de ronda divisional para ayudarnos a determinar cuál equipo llegará al partido por el campeonato de la NFC. Sin embargo, Keenum se la ha pasado sorteando todos los obstáculos que se le han presentado esta temporada, eso sin mencionar su carrera.“Siempre me siento alentado por jugadores como él. El tipo de jugador que parece estar en desventaja, que apenas comienza y que nadie quiere creer en él, y que siempre juega en contra de la marea”, dijo Brees.Aunque fue seleccionado por los Cargadores de San Diego en la segunda ronda del Draft en el 2001, salido de Purdue, con Keenum siendo un jugador que no fue seleccionado salido de Houston y que necesitó del equipo de práctica de los texanos para echar a andar su carrera en el 2012, Brees puede sentirse identificado.HOY POR TVNueva Orleans en Minnesota2:40 p.m. / FOX (14.1)

