Ciudad de México– En la agonía de su primer partido en el Estadio Azteca, las Águilas se vieron alcanzadas en la pizarra, un 2-2 contra Pachuca, con un gol de Víctor Guzmán al minuto 89.Contando el torneo anterior, son ya cinco los partidos que los azulcremas acumulan sin victoria en el Coloso de Santa Úrsula.Perdieron la ventaja en dos ocasiones, tras los tantos de Oribe Peralta y Henry Martin, mientras que por los Tuzos había anotado Óscar Murillo.Martin va a poner en un dilema a Miguel Herrera y en aprietos a Andrés Ibargüen y a Jérémy Ménez porque sigue pesando en el ataque.En este América no es sencillo ganarse un lugar en el once, por eso a Henry no le ha quedado de otra que pasar de centrodelantero a extremo izquierdo. Hace una semana la posición le costó y aún así anotó. Hoy fue determinante desde el primer minuto.Apenas a unos segundos de iniciado el partido, Martin superó por derecha a Robert Herrera y fue fauleado en el área, penal para un equipo que adolece de buenos tiradores desde los 11 pasos.Era la revancha para Oribe, cuyo último penal tirado había sido desviado por Jesús Corona, pero el “Cepillo” volvió a fallar y casi de forma idéntica, con un disparo al alcance del portero, en este caso de Alfonso Blanco, quien así respondió a la confianza de ser el titular y el capitán. El “Piojo” resignado solamente se llevó las manos a los bolsillos.Pero Oribe tendría su revancha, para celebrar su cumpleaños 34, y marcó un golazo con un disparo pegado al poste izquierdo al contactar el balón sin dejarlo caer tras un centro de Renato Ibarra. Festejó con el portero suplente Óscar Jiménez.Después el Pachuca tuvo serios avisos, un disparo de Franco Jara a la horquilla, una excepcional atajada de Agustín Marchesín tras un cabezazo de Érick Aguirre, antes de que al inicio del segundo tiempo el portero argentino saliera mal en un tiro de esquina y Murillo anotara con el marco abierto para el 1-1.Una vez más Darwin Quintero fue abucheado ante su incapacidad de dar un buen pase, incluyendo uno que habría dejado a Martin en el mano a mano.Pero aún así Henry le devolvió la ventaja a las Águilas al anticiparse bien tras un pase de Matheus Uribe al 75’.En las pantallas del Azteca pusieron la imagen de Peralta celebrando el gol, quizá porque apenas están conociendo a Henry.Cecilio Domínguez pudo matar, pero Blanco estuvo atento y entonces el Pachuca reaccionó en una extraña jugada en la que Sebastián Palacios terminó por habilitar a Guzmán para el empate a dos.Y el botín pareció poco porque en la compensación el juvenil Roberto de la Rosa falló un remate en el área chica al mandar el balón, como se dice en el llano, al bulto.Ahora el América se alista para el duelo contra Pumas, mientras su barra ya cantaba “llora, llora, llora La Rebel”, claro, antes de que les sacaran el punto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.