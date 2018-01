Los Indios de la UACJ, que comanda Víctor ‘Teco’ Flores, se proclamaron monarcas de la Liga Juvenil Goyo Rentería, categoría mayor, tras imponerse en dos partidos, 7-5 y 3-1, a los Piratas de Pablo González.En el primer partido el duelo de pitcheo se enfrascó durante cinco entradas completas en las que tanto Alfredo Reyes por UACJ, como Sergio González por Piratas colgaron solamente argollas.Fue en la parte alta del sexto rollo en el que el cuadro bucanero le encontró la esférica a Reyes y labró tres carreras.Pablo González pegó imparable a la pradera central, Omar Martínez secundó con hit al izquierdo. Un elevado de sacrificio de Pedro Gamiz llevó al pentágono la primera rayita.Miguel Martínez dio imparable al jardín central para impulsar la segunda anotación; Osvaldo Hernández completó el racimo con el quinto indiscutible de ese capítulo.Los Indios no perdieron tiempo y en el cierre de ese sexto episodio explotó a la ofensiva para capitalizar un rallie de siete carreras.Miguel Neri abrió con imparable al central, ante las ofertas de Sergio González. Jorge Padilla depositó la esférica del otro lado de la barda para ajustar la pizarra.Pese a que Piratas logró dos outs con elevados a la grama, la tribu no bajó los brazos y Yael González mantuvo la mecha encendida con hit sencillo.Marcos Abascal pegó doblete y empató el marcador a tres carreras por bando. Alfredo Reyes recibió la base por bolas intencional, Antonio Villegas fue golpeado y la casa se llenó de penachos.La mesa le quedó servida a Hugo Salas, quien no desaprovechó la oportunidad y con limpio triple vació la casa. Miguel Neri empujó la séptima anotación con imparable.Alfredo Reyes se acreditó el triunfo al caminar seis entradas y un tercio; el relevo corrió por cuenta de Fernando Ornelas, que se encargó de dominar a los dos últimos hombres. Sergio González fue el pitcher que cargó con el descalabro.En el segundo juego, que se decidió en entradas extras, el duelo monticular lo protagonizó Marcos Abascal por los universitarios y Pablo González por los Piratas.La escuadra indígena tuvo que emplearse a fondo para rescatar un juego que perdía 1-0 en el cuarto capítulo.Israel Contreras remolcó la carrera en los spikes de Adrián Macías, quien comenzó la tanda con imparable.Los Indios reaccionaron en el quinto rollo para emparejar la pizarra con hit al derecho por parte de Andrés Padilla.El juego lo amarraron los lanzadores y fueron necesarias entradas extras. Fue hasta la apertura del noveno episodio en el que la tribu marcó la diferencia con el triple de Andrés Ledezma que impulsó dos anotaciones.Ledezma fue reconocido como el jugador más valioso de la gran final (MVP), mientras que la victoria en ese segundo duelo se la acreditó Daniel Villarreal, en labor de relevo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.