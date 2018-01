Toca Real Madrid fondo

Barcelona— El Real Madrid sufrió ayer su cuarta derrota de la actual liga española, esta vez por 1-0 y en condición de local frente al Villarreal, y prácticamente se despidió de la disputa del campeonato, por el que siguen pujando con fuerza Atlético de Madrid y Valencia.El vigente campeón Madrid se ubica cuarto con 32 puntos, 16 menos que el líder Barcelona, que juega hoy contra la Real Sociedad por la 19na fecha.El Atlético, entre tanto, sigue escoltando al Barsa con 42 puntos tras vencer 1-0 al Eibar, y el Valencia es tercero con 40, después de tumbar 2-1 al Deportivo La Coruña, también a domicilio.El Madrid sólo ha ganado tres de sus últimos nueve cotejos ligueros, aunque tiene un partido pendiente contra Leganés, aplazado en diciembre por la disputa del Mundial de Clubes.“Es una mala racha que dura. Lo hicimos todo. No puedo reprochar nada a mis jugadores. No merecimos este palo, pero hay vida”, declaró el técnico del Madrid, Zinedine Zidane. “Esto no tiene explicación. Tenemos que meterla”.La crisis en la entidad blanca dio una vuelta de tuerca con el tanto de Pablo Fornals a los 87 minutos, que dejó al ahora quinto Villarreal a una sola unidad del cuadro madridista.El mediocampista Toni Kroos, se mostró bastante más pesimista que Zidane.“Tenemos que centrarnos en clasificarnos para la Champions de la próxima temporada, creo que ese debe ser el objetivo del Madrid en lo que resta de temporada”, dijo Kroos.El Atlético volvió a dejar su arco invicto y sacó máximo redito del cuarto tanto liguero de Kevin Gameiro, forjado al contragolpe a los 27 minutos, mientras que el Eibar vio truncada una racha de tres victorias seguidas y se mantiene séptimo con 27 unidades.El equipo dirigido por el argentino Diego Simeone jugó sin los sancionados Diego Costa, Stafan Savic y Gabi Fernández, pero Gameiro aprovechó una generosa cesión de Antoine Griezmann y Jan Oblak puso el cerrojo en la segunda mitad, cuando el Eibar achuchó hasta el final.Gonzalo Guedes y Rodrigo Moreno marcaron a los 37 y 64 minutos por el Valencia, que se benefició de dos errores del Deportivo para sumar su quinta victoria fuera de casa. El arquero Rubén Martínez falló lamentablemente en el gol de Guedes, y el central Raúl Albentosa facilitó el de Rodrigo, pero los visitantes crearon multitud de ocasiones ante el cuadro deportivista, que recortó por vía de Florin Andone (88) y sigue 17mo.El Girona, noveno, arrolló por 6-0 al colista Las Palmas con un triplete de Michael Olunga y la décima diana liguera del uruguayo Cristian Stuani.La afición madridista exigía una mejora en el juego, y el equipo de Zidane fue amo y señor de los 45 minutos iniciales, en los que generó hasta media docena de ocasiones claras. La mayoría las protagonizó Cristiano Ronaldo, quien arrancó con un tiro libre desviado al travesaño por Sergio Asenjo.El Villarreal apenas inquietó con una tímida aproximación del colombiano Carlos Bacca, mientras que Luka Modric ejerció de faro del Madrid y habilitó a Cristiano en un par de aperturas que el actual Balón de Oro no acertó a definir.El dominio blanco siguió con un recorte y derechazo ajustado de Gareth Bale y nuevo remate en boca de gol de Cristiano, que sacó otra vez Asenjo al filo del descanso.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.