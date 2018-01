Tienen Acereros cuenta por cobrar a Jaguares

Pittsburgh— Por un momento el marcador parecía haber sido un error de dedo.Jacksonville 30, Pittsburgh 9.Un resultado tan sorprendentemente asimétrico al grado que el mariscal de los Acereros, Ben Roethlisberger, se quedó en los vestidores, en esa tarde gris de octubre, preguntándose, y medio en broma pensando si aún tenía la habilidad que lo define como uno de los mejores jugadores en la NFL.Tras haber lanzado cinco intercepciones, dos de las cuales los Jaguares retornaron para anotar dos touchdowns, fue lo que llegó a amedrentar al afamado mariscal.Aun así, Roethlisberger insiste que no desea vengarse en el partido por la revancha de hoy cuando los Jaguares visiten el Heinz Field en la ronda divisional de los playoffs con el partido por el título de la AFC en juego.Hay mucho que perder para que él se conforme por satisfacer una especie de vendetta personal.Al menos eso es lo que dice.“Jugaré contra quien sea en la postemporada”, dijo Roethlisberger.Sólo que Jacksonville no es “cualquier equipo”. No después de que la mejor defensa de la NFL hiciera gala de esa sorprendente actuación de hace tres meses, una que podría darnos una señal de lo que podría llegar a pasar.Los Jaguares no juegan un estilo en particular de futbol. Tampoco les importa mucho eso.Duden de ellos todo lo que ustedes quieran. Búrlense de su ofensiva todo lo que ustedes lo deseen.Pero tengamos en mente que habrá 24 equipos que se tendrán que conformar con sólo ver los playoffs este fin de semana, y Jacksonville no es uno de ellos.“Simplemente tenemos que anotar un punto más que ellos”, dijo el mariscal de los Jaguares Blake Bortles.“No importa quién lo anote, ni de dónde provenga, ni cómo lo hagamos, ni cómo se vea, si anotamos tan sólo un punto más que ellos estaré contento del resultado”.Bortles y los otros 52 jugadores en el roster podrían ser los únicos.Los Acereros comenzaron la temporada como uno de los equipos favoritos para llegar al Super Bowl.A pesar de haber tenido una racha llena de drama (mucho del cual fue creado por ellos mismos) Pittsburgh sólo fue apaleado una sola vez. Por los Jaguares.No podemos tomar a Jacksonville a la ligera, algo que los Acereros aprendieron el pasado 8 de octubre.“Algunas personas creen que un equipo es fácil de vencer en base a su récord, o más peligroso en base también a ese mismo récord, pero nosotros sabemos que no podemos dejar que esas cosas nos distraigan”, dijo el corredor de Pittsburgh, Le’Veon Bell.“Creo que esa fue la trampa en la que caímos en el primer partido, debido a que los Jaguares de Jacksonville normalmente no son considerados como un buen equipo, pero este año cuentan con muy buenos jugadores.”HOY POR TVJacksonville en Pittsburgh11:05 a.m. / CBS (4.1)