León— La Fiera se comió al Diablo.De la mano de Elías Hernández, quien hizo un gol y dio una asistencia, el León derrotó 3-1 al Toluca, para ligar dos triunfos y quitarle el invicto a los escarlatas.Los Diablos Rojos fueron superiores en el primer tiempo, pero el portero William Yarbrough se encargó de bajar la cortina.Al minuto 28, Elías Hernández abrió el marcador, al culminar un contragolpe, luego de recortar en el área a Aldo Benítez y batir con disparo al portero Luis García.Para entonces, Yarbrough ya había tapado un disparo de Fernando Uribe y un contrarremate de Alexis Vega, al 13'.El arquero seleccionado por Estados Unidos volvería a aparecer al 41’ para ganarle un mano a mano a Uribe, antes de desviar un disparo colocado de Antonio Ríos, al 53'.Sólo que Yarbrough se encargó de abrirle la puerta al Toluca al soltar un débil disparo de Rubens Sambueza, quien se cansó de recibir faltas y meter centros peligrosos sin que sus compañeros aprovecharan. Ese balón que dejó en el área lo alcanzó a puntear Ríos para lograr la igualada, al 54’.Pero La Fiera mostró que tiene mucho colmillo y dos minutos después, Luis Montes empujó con la cabeza un centro medido de Hernández.Los Panzas Verdes cerrarían el marcador por conducto de Fernando Navarro, al 74', quien bombeó el esférico ante García.América 2, Pachuca 2Cd. de México— Henry Martin ya tenía puesto el traje de héroe, pero Víctor Guzmán se lo robó.Cuando ya se cantaba la segunda victoria del América, llegó el delantero de los Tuzos al minuto 89 para poner el 2-2 en la cancha del Estadio Azteca, en duelo correspondiente a la Fecha 2 del Clausura 2018.Martin tenía todo preparado para llevarse la gloria, ya que al 75' prendió de derecha un centro de Uribe y vencer a Alfonso Blanco, para el 2-1.Al 2', Oribe Peralta desperdició un tiro penal, pero al 14' se desquitó y abrió el marcador con un disparo a primer poste. Óscar Murillo puso el 1-1 al 47' con remate de cabeza.Chivas 1, Cruz Azul 3Guadalajara— Las Chivas tuvieron una triste presentación del torneo en su casa y pese a que anotaron primero cayeron 3-1 contra el Cruz Azul.La derrota que sufrió el Rebaño confirma el dominio del técnico Pedro Caixinha sobre el equipo, pues nunca le han ganado.Al minuto 34, Carlos Cisneros adelantó a los rojiblancos con un cabezazo a un centro de Rodolfo Pizarro.Pero, al ’49, el Cruz Azul festejó en grande la igualada, que llegó por la vía penal, anotado por Felipe Mora.Al minuto 77, Rafael Baca descontó con un golazo desde fuera del área y sentenció el partido.Felipe Mora completó el triunfo celeste, al minuto 91, a pase del ex chiva Carlos Fierro.Las Chivas siguen sin ganar en el torneo.Tigres 2, Santos 1Monterrey— El campeón regresó a casa para atender otro de los asuntos que aún le quedaban pendientes.Tigres dejó una racha de 16 partidos sin ganarle al Santos, al imponerse 2-1 a los laguneros en su regreso a CU como monarca.Una vistosa presentación se vio previo al partido, donde la afición vibró con los fuegos artificiales y la presentación de la copa ganada hace poco más de un mes a los Rayados.Ricardo Ferretti ajustó la delantera en relación a la Fecha 1, enviando a Ismael Sosa de arranque en lugar de Eduardo Vargas.Y fue el argentino el que respondió al marcar el 1-0 al minuto 21. Fue su primer gol después de que le marcó a Chivas en la Final de vuelta del Clausura 2017.Jorge Tavares empató al 53’ tras un rechace de Nahuel, quien había evitado un primer intento de gol.El 2-1 llegó al 69’ cuando Sosa cedió suave a Gignac, luego de una serie de disparos.Tigres terminó pidiendo la hora ante un Santos que se fue con todo en busca del empate, incluyendo un balón al travesaño tras remate de Furch.Lobos BUAP 0, Gallos Blancos 2Puebla— Los Lobos BUAP siguen sin aullar en el Clausura 2018.Ayer perdieron en casa 2-0 ante Gallos Blancos, en duelo directo por la permanencia.Los dirigidos por Rafael Puente del Río sumaron su segunda derrota en el torneo, por lo que tendrán que remar contracorriente para no caer en la Tabla de Cocientes.Al 43’, la insistencia le rindió frutos a la visita, cuando Camilo Sanvezzo aprovechó un saque de meta de Tiago Volpi para desprenderse de los defensas universitarios y marcar con un derechazo.Tras adelantarse mientras estaba en la barrera en un tiro libre, el árbitro Jorge Isaac Rojas mandó a las regaderas a Edson Puch que ya estaba amonestado.Al 80’, Tiago Volpi se vistió de héroe al atajar un remate de cabeza de Gabriel Cortez que tenía sello de gol.Erbin Trejo sentenció el partido al 88’, con un disparo de pierna derecha que el arquero local, Lucero Álvarez no pudo detener.

