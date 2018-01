Completan refuerzos

“En cuanto a la pregunta que tú me haces, no te voy a responder nada, sólo el tiempo lo dirá”, contestó ayer el delantero colombiano Johan Leandro Arango, refuerzo de Bravos FC Juárez, en su presentación con la escuadra fronteriza.Arango Ambuila, atacante de 26 años, originario de Cali, Colombia, respondió así a Erick Román, reportero de Radio Deportiva 1560 AM, quien le preguntó sobre la reacción negativa de los aficionados en redes sociales, tras su contratación con el equipo local, el jueves por la noche.Johan es señalado por distintos medios de su país como un jugador indisciplinado y problemático que gusta del alcohol y la fiesta.Arango, es un delantero que jugó para América de Cali, Independiente, Medellín, Deportivo Pasto, Independiente Santa Fé y Once Caldas.“Me defino como un jugador rápido, encarador, driblador, pasador, goleador”, apuntó Johan en cuanto a sus cualidades en la cancha.Arango, quien suma más de 60 goles en su carrera, llega junto a su compatriota Carlos Alberto Ibargüen –un apellido que cobró notoriedad tras la reciente incorporación de su pariente lejano Andrés Ibargüen a América- a Bravos, a préstamo por un torneo.Ibargüen Hinojosa, de 22 años y 1.80 metros, quien militó con el Cortulua, Independiente Santa Fé e Independiente de Medellín, se autodefinió como un delantero ‘perro’.“Esos son los objetivos. Venir a aportar la mayor cantidad de goles que podamos. Aprovechar todas las oportunidades que tengamos. Yo soy una especie de delantero que me gusta hacer muchos goles. En Colombia le decimos ‘perros’ porque nos gusta siempre buscar ahí, meter goles, y esperemos aportar lo máximo, la cuota más alta que podamos”, expuso.Carlos, quien pertenece a Tigres UANL, y ya tenía referencias de los Bravos por medio de Carlos ‘Neneco’ Rentería, afirmó que el proyecto que tiene el FC Juárez lo convenció para venir aquí.“Me convenció el proyecto que tiene el club porque es un proyecto muy bueno. Son los retos que a mí me gustan, algo que quiero y nada, el futbol mexicano es un futbol que está en un crecimiento hoy en día. Ya está en un ranking alto y yo creo que es muy bueno para mí y Dios permita que alcancemos los objetivos que tiene el club y los míos personales”, dijo.Ambos incursionan en el futbol mexicano.Miguel de Jesús Fuentes, director técnico de la escuadra fronteriza, externó su desacuerdo por la citada pregunta, la cual, consideró de muy mal gusto.“Él tiene una carrera y un prestigio dentro de la cancha que lo respalda, entonces, en la cancha vamos a hablar. Vamos a tratar de conseguir el objetivo principal y todos juntos. Aquí, todos ganamos, todos perdemos”, dijo.Fuentes Razo destacó que los Bravos son ahora más sólidos, con una competencia interna muy alta, por lo que tienen que ser mejores esta campaña.“Cada uno se ganará su posición, por supuesto, ellos vienen a reforzar el equipo y tendrán qué adaptarse lo más rápido al funcionamiento. Vienen trabajando, físicamente vienen bien, por supuesto, se tendrán que adaptar un poco a las circunstancias de nuestro juego, de nuestro futbol”, declaró.Benedetich Krenz, de 45 años, quien trabajó con León y Santos Laguna, entre otros equipos, llega a ocupar la posición en la que se había anunciado a Jorge ‘Gato’ López.“En realidad, no estaba en mis planes de regresar tan pronto al futbol profesional porque estaba en un proyecto personal en Lagos de Moreno –Jalisco-, pero cuando me habla el cuerpo técnico y la directiva y al ver el equipo tan importante con grandes aspiraciones, que es el ascenso, no dudé en decir: ‘allá voy’”, manifestó.