Quiere Ryan feliz regreso a Filadelfia

Filadelfia— El mariscal Matt Ryan tendrá otra oportunidad para disfrutar de un feliz regreso.Ahora estará en juego el poder participar en el partido de campeonato de la Conferencia Nacional cuando Ryan dirija a los Halcones de Atlanta, que tienen un récord de 11-6, en contra de las Águilas de Filadelfia, con marca de 13-3, en el playoff divisional que se llevará a cabo hoy.Ryan, quien creció apoyando a las Águilas y asistió a la Escuela Charter William Penn de Filadelfia, tiene un récord de 1-3 en el Lincoln Financial Field.“Ya me acostumbré”, dijo Ryan acerca de regresar a casa.“Después de jugar tanto, entiendo que independientemente en dónde juguemos, cada semana tenemos que hacerlo de la mejor manera. Lo agradable de esto es que habrá muchos rostros conocidos, caras amigables después del partido, lo cual siempre es grato”.Ryan tuvo el peor partido de su temporada como Jugador Más Valioso durante el año pasado en la derrota que tuvo Atlanta en Filadelfia por marcador de 24-15, el 13 de noviembre del 2016.Completó 18 de 33 pases para 267 yardas, incluyendo una anotación y una intercepción.“Obviamente, habrá cosas de ese partido que vamos a tomar en cuenta, lo que estuvo bien y lo que no lo estuvo y vamos a tratar de mejorar eso”, dijo Ryan.“Somos un equipo diferente al del año pasado cuando jugamos contra ellos y ellos también son un equipo diferente. Habrá algunos remanentes, aunque será un poco diferente”.Nick Foles tendrá su cuarta aparición como titular desde que reemplazó a Carson Wentz después que el candidato a recibir el premio del Jugador Más Valioso se rompió el ligamento anterior cruzado en la Semana 14.Foles jugó bien en sus cinco primeros períodos, pero tuvo problemas en los siguientes cinco.No ha tenido el desempeño de Wentz pero también es capaz de tener una actuación espectacular.En una ocasión, Wentz lanzó siete anotaciones en un partido del 2013.También logró cuatro anotaciones en su primera aparición como titular en la Semana 15.“Hay suficiente sustancia detrás de su carrera y merece que le tengamos confianza”, dijo Frank Reich, coordinador ofensivo de las Águilas.En el estadio habrá unos espectadores ruidosos y también habrá el ruido generado por los fanáticos de Filadelfia que son conocidos por su intensidad.Al parecer, Dan Quinn, el entrenador de los Halcones, está buscando un término amable para comparar a los fanáticos de las Águilas con los que el equipo escuchó en la victoria que tuvieron la semana pasada en la competencia de comodines contra los Carneros de Los Ángeles.“No voy a decir que son más apasionados, diría mejor que son más acordes al noreste”, dijo Quinn con una sonrisa.HOY POR TVAtlanta en Filadelfia2:35 p.m. / NBC (9.1)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.