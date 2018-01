‘No hubo entrenamiento que no vomitara, que no me doliera en si, pero todo esfuerzo tiene su recompensa’, dijo Rosa Leticia Cook Martínez visiblemente emocionada y algo nerviosa poco después de haber recibido anoche la presea Agustín ‘Cheche’ Alvarez tras haber sido elegida la Deportista del Año 2017 del deporte juarense.‘Estoy muy nerviosa, estuve muy nerviosa. Me siento muy agradecida, muy contenta, como dije ahorita, con todos los medios, con el apoyo de mi familia, de mis entrenadores, del Instituto por darme este reconocimiento y pues muy agradecida’, comentó la velocista estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.Cook logró medalla de plata como parte del equipo mexicano 4x400 que tomó parte en la Universiada Mundial de Taipei, en China. Medalla que fue el resultado de muchos días de entrenamiento y sacrificios.‘Hablando deportivamente, el 2017 fue el año mejor para mi, se me alargó muchísimo mi temporada, la verdad no esperábamos llegar hasta donde llegamos, pero pues gracias a Dios se dio’, agregó Cook con una gran sonrisa en su rostro.‘En lo deportivo yo creo que la preparación fue muy dura, no hubo entrenamiento que no vomitara, que no me doliera en si, pero todo esfuerzo tiene su recompensa.’La Deportista del Año dijo también sentirse orgullosa de representar al deporte de la UACJ.‘Pues bien orgullosa de la universidad, la verdad, desde el momento en que entré y desde antes, al equipo, siempre ha estado apoyándome y me da mucha satisfacción poder estar representándola, no nada más aquí, sino también internacionalmente.’Rápidamente recordó que desde muy niña se inició en la práctica del deporte, pero hoy en día el atletismo es su pasión.‘Yo empecé bien chiquita, pero en otros deportes, en atletismo tengo aproximadamente siete años, pero ya de alto rendimiento tengo cinco años y pues es mi vida, me gusta bastante y pues esperemos seguir un tiempo más aquí.’Finalmente aconsejó a los jóvenes que practiquen algún deporte, pues algo positivo para todos.‘La verdad te forja mucho, te forja mucho como persona, te saca lo mejor de ti, quieras o no te lo saca, y pues invitarlos a que sigan cualquier deporte, es algo muy bonito.’También anoche fueron premiados Luis Gabriel Salazar como Talento Deportivo; Mario Romero, entrenador amateur; el luchador Pagano, deportista profesional; Rafael Guzmán, entrenador profesional; Inditas Guerreras, equipo amateur; Soles de Juárez, equipo profesional; Gustavo Monje, promotor amateur; Lorenzo Valles, atleta adaptado; y Francisco Pedroza, atleta especial.