A mantener el paso

Cumplido un buen inicio tanto en liga como en Copa MX, con sendas victorias a costa de Toros Celaya (0-2) y Lobos BUAP (3-1), los Bravos FC Juárez recibirán hoy, a las 17:00 horas, al Club Atlético de San Luis que no tiene puntos en el naciente Clausura 2018 y es último lugar en la clasificación general.Para su presentación en casa y ante su público en el Estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos no contarán con los servicios de los defensas centrales Jonathan Lacerda y Willian Antunes.Tampoco con el mediocampista brasileño Magno Aparecido, informó el entrenador Miguel de Jesús Fuentes. Los subcampeones del Apertura 2017 llegan a este juego con plantel completo, luego de las incorporaciones de los delanteros colombianos Johan Leandro Arango y de Carlos Alberto Ibargüen, así como del entrenador de porteros Néstor Fabián Benedetich, presentados ayer por el club junto a Enrique Palos y el medio brasileño Matheus Cotulio Bossa.Ibargüen y Arango cumplieron ayer su primer entrenamiento con su nuevo equipo.Autor del segundo gol a mitad de semana contra Lobos BUAP, en el cobro de una falta, el delantero Raúl Enríquez, quien no viajó y no vio acción en el duelo contra Toros Celaya, por un error en su papeleta de registro, comentó que jugar en cancha propia siempre es un plus.“Todos esperamos triunfos dentro y fuera de casa, pero tenemos ese plus de estar en casa. Tenemos que dar ese golpe de autoridad que siempre decimos, que en casa, tenemos que ganar todos los partidos. No es obligación, sino es algo que sí tenemos que tener en mente. El funcionamiento del equipo es lo más importante y, bueno, los tres puntos tienen que quedarse en casa, a como dé lugar”, enfatizó.Enríquez Arámbula destacó el galope inicial de los Bravos.“Creo que tenemos un paso muy bueno, yo creo que se ha visto mucho mejor el equipo. La jornada uno, en Celaya, me gustó el equipo. Lo vi por televisión, la verdad, fue algo que me gustó, un funcionamiento grato”, expuso.Después de la consecución del citado par de éxitos, el futbolista colimense mencionó que ése es el margen que los Bravos se deben trazar, sin importar el torneo que se trate.“Tenemos que tener la mentalidad de siempre ganar, sea el torneo que sea. Se han hecho bien las cosas, esperemos en la jornada dos seguir manteniendo mínimo esa intensidad y los resultados todos sabemos que pueden variar, pero, la intensidad, la concentración, es la que te lleva al buen resultado”, dijo.Los potosinos, pupilos de José Molina, marchan en el último lugar de la tabla general sin puntos, luego de su derrota en casa en la fecha uno ante los campeones Alebrijes Oaxaca por 0-2.En sus filas, cuentan con tres rostros conocidos por la afición fronteriza.Ellos son, el ex Bravo Juan David Castro, el ex Cobra de Juárez y ex del CF Indios, Arturo Alvarado, así como el atacante deliciense Jahir Barraza, verdugo del FC Juárez en la final de ascenso contra Necaxa, en el verano del 2016.Aldo Cano será el árbitro central del encuentro y tendrá como asistentes uno y dos a Michel Espinoza y a Lixy Esperanza Enríquez.Edgar Espadas fungirá como cuarto oficial.