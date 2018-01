Pactan acuerdos

Nueva York— Yanquis, Cachorros, Medias Rojas, Orioles, Reales y Gigantes encabezaron la lista de los equipos de Grandes Ligas que optaron por evitar el recurso de arbitraje ayer al llegar a acuerdos con peloteros para la próxima temporada. Para los jugadores y equipos que no lleguen a un trato, las audiencias de arbitraje se realizarían del 29 de enero al 16 de febrero en Phoenix. He aquí algunos de los pactos más destacados de la jornada:ORIOLESBaltimore acordó contratos por 16 millones de dólares con el tercera base Manny Machado y por 12 millones con el cerrador lesionado Zach Britton, lo que evitó el arbitraje con ambas estrellas.Machado, que puede convertirse en agente libre al final de esta temporada, bateó para .259 con 33 jonrones y 95 carreras remolcadas la temporada pasada, cuando ganó 11,5 millones.Britton sufrió un esguince de tendón de Aquiles derecho entrenando antes de la temporada y podría perderse parte de la campaña 2018. El zurdo de 30 años percibió 11,4 millones la campaña pasada, cuando registró 15 salvamentos y una efectividad de 2.89.AZULEJOSEl antesalista Josh Donaldson y los Azulejos de Toronto pactaron un contrato por un año y 23 millones de dólares, un aumento de salario de seis millones para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2015.El toletero de 32 años bateó .270 con 33 jonrones y 78 remolcadas en 113 partidos en 2017. El infielder estuvo fuera de acción entre el 14 de abril y 25 de mayo por una lesión de la pantorrilla.CACHORROSKris Bryant accedió a un acuerdo de 10.85 millones de dólares por un año con los Cachorros de Chicago, un record para un jugador elegible para arbitraje por primera vez.La marca previa fue impuesta por Ryan Howard, a quien un panel de tres personas le concedió 10 millones de dólares en 2008, su primer año de elegibilidad al arbitraje. Los Cachorros y Bryant evitaron el arbitraje, y el tercera base de 26 años recibirá un incremento considerable después de percibir 1.05 millones de dólares el año pasado.Bryant bateó para .295 con 29 cuadrangulares y 73 carreras impulsadas en 2017. La temporada previa obtuvo el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional cuando registró un promedio al bate de.292 con 39 jonrones y 102 remolcadas. Los Cachorros ganaron la Serie Mundial ese año por primera vez desde 1908.YANQUISNueva York acordó contratos por un año con sus seis jugadores restantes elegibles al arbitraje, lo que dejó su nómina prevista en 177 millones de dólares –20 millones debajo del límite.El campocorto Didi Gregorius acordó por 8.25 millones de dólares, el pitcher Sonny Gray por 6.5 millones y Dellin Betances por 5.1 millones. También se lograron pactos con los relevistas Adam Warren (3,315,000 dólares) y Chasen Shreve (825 mil dólares), y el receptor suplente Austin Romine (1.1 millones).GIGANTESJoe Panik acordó por 3.45 millones para un año con los Gigantes de San Francisco, evitando el arbitraje.El segunda base de 27 años se ha visto limitado por lesiones en las últimas tres temporadas y llegó a integrar la lista de jugadores fuera por conmociones cerebrales en 2017. San Francisco también anunció que otros cuatro llegaron a acuerdos de un año: los derechos Hunter Strickland, Sam Dyson y Cory Gearrin y el zurdo Will Smith.MEDIAS ROJASEl campocorto Xander Bogaerts y el jardinero Jackie Bradley Jr. estuvieron entre los nueve jugadores de Boston que llegaron a acuerdos por un año con los Medias Rojas.Los lanzadores Joe Kelly, Drew Pomeranz, Eduardo Rodríguez y Brandon Workman, el jugador de cuadro Brock Holt y los catchers Sandy León y Christian Vázquez también acordaron.Los acuerdos dejaron al jardinero Mookie Betts, dos veces elegido al Juego de Estrellas, como el único jugador de Boston elegible para el recuerdo de arbitraje salarial.Bogaerts ganará 7.05 millones de dólares, una mejora de los 4,5 millones de la campaña pasada. El jugador de 25 años bateó para .273, con 62 carreras impulsadas y 15 robos de base.REALESKansas City acordó pactos de un año con el relevista Kelvin Herrera y el abridor Nate Karns, con lo que el relevista Brandon Maurer es el único jugador que sigue en camino a una audiencia de arbitraje.Herrera recibirá 7,937,500 dólares, un incremento en comparación con los 5,325,000 dólares del año pasado. Podría recibir 50 mil dólares en bonos si es elegido al Juego de Estrellas, como lo fue en 2015 y 2016.MEDIAS BLANCASChicago pactó 13 millones de dólares por un año con José Abreu.Los Medias Blancas evitaron irse a arbitraje con Abreu y otros tres de sus jugadores, que también acordaron por una temporada el viernes: el jugador de cuadro Leury García y los zurdos Luis Avilán y Carlos Rodón.El jardinero Avisaíl García y el jugador de cuadro Yolmer Sánchez siguen elegibles para el arbitraje. García solicitó 6.7 millones y el equipo le ofreció 5.85 millones, mientras que Sánchez buscaba 2.35 millones y le ofrecieron 2.1 millones.INDIOSCleveland resolvió todos excepto uno de sus casos de arbitraje salarial. Y una vez más, Trevor Bauer es la excepción.El equipo evitó el recurso con el abridor Danny Salazar y el jardinero derecho Lonnie Chisenhall a través de contratos por un año para la temporada 2018.Salazar, que viene de una inconsistente temporada de 2017 mermada por lesiones, recibirá cinco millones de dólares para la próxima campaña. El contrato de Chisenhall es por 5.58 millones. Se espera que sea el jardinero derecho titular de los campeones de la División Central de la Liga Americana.Cleveland también acurdó un contrato con el relevista Zach McAllister por 2,45 millones.RAYSEl cerrador Alex Colomé y el jardinero y bateador designado Corey Dickerson se encuentran entre los siete jugadores que aceptaron un trato de un año con Tampa, evitando irse a arbitraje.Matt Duffy y Brad Miller, jugadores de cuadro, así como el jardinero Steven Souza, Jr., el receptor Jesús Sucre y el relevista Dan Jennings lograron acuerdos para la siguiente campaña antes de la fecha límite del viernes.MARLINSEl tercera base Derek Dietrich y el campocorto Miguel Rojas acordaron contratos para 2018 con Miami y evitaron el arbitraje.El catcher J.T. Realmuto, el primera base Justin Bour y el derecho Dan Straily se enfilan al arbitraje después de no lograr alcanzar un acuerdo con los Marlins.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.