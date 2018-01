Merman las lesiones Abierto de Australia

Melbourne, Australia— Con Rafael Nadal y Novak Djokovic entre los que llegan mermados y Serena Williams de antemano decidida a no defender su título, las lesiones y las ausencias han sido el foco de atención previo al Abierto de Australia.Eso no molesta a Roger Federer, que regresa como campeón defensor justo 12 meses después de llegar al primer Grand Slam de la temporada como 17ma cabeza de serie y con la incertidumbre de sus posibilidades luego de seis meses fuera de la gira con una lesión de rodilla izquierda.El suizo derrotó a Nadal en una final de cinco sets para llevarse su 18vo título de Grand Slam –y su primero desde 2012– para luego coronarse en Wimbledon.“Sólo pensé que el nivel de juego y las victorias no iban a presentarse... porque me toparía con un encendido Djokovic o Murray o Nadal o alguien más y mi juego no iba a ser lo suficientemente bueno”, recordó Federer. “Tuve todos esos grandiosos duelos de cinco sets y, al final, el épico duelo ante Rafa. Luego de seis o siete encuentros uno empieza a sentirse un jugador diferente, que uno ya no puede fallar. El quinto set (de la final) fue quizá el mejor set que yo haya jugado.“Fue una magnífica remontada y definitivamente fue el mejor momento del año”.El segundo preclasificado Federer y el 14to Djokovic prácticamente han intercambiado lugares.Esta vez, Federer llega despreocupadamente al sorteo del Abierto de Australia poseedor del trofeo y apenas días después de ayudar a Suiza a adjudicarse la Copa Hopman ante Alemania. Su regreso de 2017 podría servir de inspiración para rivales como Djokovic, que ha ganado el Abierto de Australia seis veces –un récord– pero que no ha competido desde Wimbledon por una lesión de codo derecho.Nadal se perdió el último campeonato del año en noviembre pasado y postergó el inicio de su temporada de 2018, por lo que el español sólo ha tenido juegos de exhibición para ver qué tanto se ha recuperado su rodilla derecha.El cinco veces subcampeón Andy Murray anunció que no competiría en Melbourne hace más de una semana, y decidió someterse a una cirugía por un problema de cadera derecha que lo ha mantenido alejado de la gira desde Wimbledon. El japonés Kei Nishikori tampoco jugará.Serena Williams, que estaba embarazada al derrotar a Venus aquí el año pasado para llegar a 23 títulos de un torneo major, dio a luz a su primogénito _Alexis Olympia_ en septiembre. La estadounidense dijo no haber tenido tiempo suficiente como para sentirse preparada para ganar un major.Si el Abierto de Australia de 2017 resultó histórico –con el regreso de la rivalidad Federer-Nadal y otra final más entre las hermanas Williams– la edición de 2018 empieza a tomar forma de una prueba de supervivencia.