Afinan detalles para 'Canelo-Golovkin 2'

Cd. de México— La “Canelo-Golovkin 2” está en el horno y quiere presentarse el sábado 5 de mayo.Faltan sólo pulir algunos detalles para que el mexicano Saúl Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin se vuelvan a enfrentar dentro de cuatro meses, y así romper el empate que tuvieron en su primer pleito de septiembre pasado.¿Qué falta para que la hagan oficial?, pues que en los próximos días ambas partes firmen contratos, pues falta definir, por ejemplo la sede, y sellar otros aspectos, como los porcentajes de ganancia que se embolsarán cada uno de los púgiles, o que hasta no habría cláusula de revancha, con lo que una tercer pelea quedaría descartada."No está hecha, todavía falta", reveló a CANCHA Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions.De entrada, la T-Mobile Arena se sabe que lleva mano pues lo que genera el evento durante la semana de la pelea en los casinos de Las Vegas no lo da ninguna ciudad, aunque Nueva York levantó la mano con el Madison Square Garden con una jugosa oferta, pero parece que no le llega a lo que arroja la Ciudad del Juego."Estamos muy cerca (de armarla), pero todavía hay algunos puntos que están abiertos y los que no hemos llegado a un acuerdo", respondió a CANCHA Tom Loeffler, promotor del kazajo poseedor de los cetros Medianos del CMB, OMB y FIB.Ahora, de concretarse todo la presentación oficial del combate, se tiene contemplada para mediados de febrero, y todavía no se tienen confirmadas paradas para la gira, puesto que en la primera parte hicieron parada en Londres, Nueva York y Los Ángeles.Esta vez no se sabe si agendarán suelo mexicano, pues en anteriores pleitos de "Canelo" sí habían hecho presentación oficial.die

