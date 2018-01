Roles de futbol y beisbol locales

VICENTE MUÑOZ UNIDOS X EL DEPORTEDomingo 14 de enero del 2018COCA-COLA 18:30 Chavitos Pizza vs Fluminence10:10 Dep Panfilos vs Trasportes Matozas11:50 Almejas vs Dep #231:40 Laguna vs Dep NetoCOCA-COLA 28:30 Dep Colors vs Fc Italia10:10 Dep Hernandez vs Ola Verde11:50 Dep Avila vs Amigos de Lupillo1:40 Imperio Real vs Guerreros LagunaCOCA-COLA38:30 Dep Union vs Papas Chelsea10:10 Las del Solar vs Chicas Chelsea***11:30 Bravas fc vs Chicas Chelsea***12:50 Dep Mora vs Dep Vidana1:40 Dep Andrade vs Fc BarcelonaCOCA-COLA 48:30 Aguilas vs Dep Santhee10:10 Dep Mexico vs Moderna fc11:50 Atomos Nexo jr vs Guerreros Km201:40 Dep AG vs NecaxaCOCA-COLA 58:30 Dorados vs Dep Ajax10:10 Fc Lobos vs Dep FMR11:50 Independencia vs Universidad1:40 Atl Aeropuerto vs Delgadillo ArreolaCOCA-COLA 68:30 Dep Molina vs Nueva Revolucion10:10 Atl Villa vs Dep Avalos11:50 Dep Reyna vs Real Gallegos1:40 Dep Ortiz vs A.C.BarcmaniaCOCA-COLA 79:00 Dep Escobar vs Almejitas10:30 Pitufos jr vs Dep Union jr***11:40 Dep Reyes vs Dep Union jr***12:50 Pitufos vs Amigos de Lupillo jrCOCA-COLA 88:30 Dep Wendy vs Dep Gonzalez10:10 Atl Ramirez vs Chicas Manchester11:50 Fuerza Rayos vs Dep MorelosCOCA-COLA 99:00 Dep Ramirez vs Dep Aguilas fem10:10 Furia Azul vs Fc Borregos11:50 New Castle vs Atlas jr*Nota: Iniciamos temporada…..Inscribe tu equipo tenemos todas las Categorias. Infomes al cel 320-81-81EL FORTIN DE LA JMASSábado 13 de enero de 2018JMAS10:00 JMAS vs Bud Light11:30 La Academia vs Cobras1:00 Saprissa vs Dream Time2:20 Chelsea vs Chuper Amigos3:45 Salter Labs vs LagunaDomingo 14 de enero de 2018JMAS9:15 Niwppy vs Red Bull11:15 Zaragoza vs Unión12:30 F C Bravos vs Bayer1:45 Espartanos vs Movistar2:55 Laguna vs Cobras4:00 García vs P D IJUAREZ X ZARAGOZADomingo 14 de enero de 2018RIO BRAVO 1-2-308:30 Dep. Zavala vs Borrachichos, R/B-110:30 El Caporal vs Dep. Reza, R/B-112:15 Los Reyes vs Lyon, R/B-108:30 Panchitos 30 vs Dep. Amaro, R/B-210:30 D. Siempre Alderete vsGuerreros, R/B-212:15 Dep. Aldi vs Dep. Kalu, R/B-208:30 Bayern vs Dep. Juarez, R/B-310:30 Panchitos vs Sporting, R/B-312:15 Real Morelia vs Covadonga, R/B-3JILOTEPECSábado 13 de enero del 2018JILOTEPEC 114:00 Dorados vs La FamiliaJILOTEPEC 214:00 Pueblito de Allende vs Los GómezJILOTEPEC 314:00 Gallos del Granjero vs Leones DM ConnectionsJILOTEPEC 414:00 Los Reales vs Cbtis 270Domingo 14 de Enero del 2018JILOTEPEC 108:30 Rockies vs Warriors12:30 Los Cebollos vs RockiesJILOTEPEC 208:30 Indios Maia vs Cuervos del Sauzal12:30 Cuervos del Sauzal vs AtleticosJILOTEPEC 308:30 Overs vs Strongs12:30 Red Sox Tepsi vs Mineros de ReyesJILOTEPEC 408:30 Pumas Loma Blanca vs Royals12:30 Warriors vs Pumas Loma BlancaJILOTEPEC 508:30 Amigos de Ramos vs Convertors de México12:30 Amigos de Castorena vs RangersJILOTEPEC 608:30 Red Sox vs Chihuahuas12:30 Medias Rojas vs Los PrimosJILOTEPEC 708:30 Deportivo Enríquez vs Cardenales del Charol12:30 Magnetos vs Toros de Santa BárbaraJILOTEPEC 808:30 Bombarderos vs Pueblito de Allende12:30 Rojos de Aguirre vs GigantesTERRAZAS 108:30 Broncos vs Pepe´s12:30 Gallos de Arellano vs Meloneros de TlahualiloTERRAZAS 208:30 Los Compadres vs Indios del Valle12:30 51´s vs CardenalesTERRAZAS 308:30 Diablos Rojos vs Dodgers12:30 Morelos vs Deportivo DurangoTERRAZAS 408:30 Indios Magaña vs Sultanes de Camacho12:30 Rebasar vs Indios MagañaTERRAZAS 508:30 Transportes Nyahn vs Deportivo Emiliano12:30 Sandilleros de Tlahualilo vs Familia RenteríaTERRAZAS 608:30 Los Rencorosos vs Mineros del Oro12:30 Torillos vs Toros de LeónNOGALERA09:30 Amigos Arturo Aguirre vs Pemex13:00 Giants vs Lecheria LucernaANTENA 109:00 Mazorqueros vs Oti13:00 Blackdemonds vs CachorrosANTENA 209:00 Mets de Satélite vs Marsa13:00 Kabuky Restaurant vs Ruta 10ANTENA 309:00 Capiros vs Venados13:00 Leones vs Deportivo de la OJUNTA MUNICIPAL DE AGUA09:00 Maquinados de Juarez vs Laboratorio Dental Villalobos13:00 Bravos vs Junta Municipal de AguaSAUZAL09:00 Aguilas del Valle vs Piratas del Sauzal13:00 Hermanos Maldonado Sauzal vs DelfinesSAMALAYUCA09:00 Potros de Samalayuca vs Descarriados13:00 Cachorros de A. INTERLIGAS
Coordinadora de futbol interligas Invita a formar parte de nuestra familia
Equipos, Escuelas, Clubes, Empresas, Negocios, Nuevo Ingreso
Iniciamos temporada 2018
Inscripciones Gratis Sabados y Domingo . Mayor información llamar tel. 656 297 61 59
Domingo 14 de enero de 2018
HIPICOS FUENTES 3
9;00 Dep Chilos vs La Banda
11:00 La más Barata # 1 vs Atco Reforma
HIPICOS FUENTES 4
8;00 Cachorros Ref vs Unión Promex
11:00 Atco, San Felipe vs Dep Angeles
HIPICOS FUENTES 5
9:00 Dep Dorados vs Dep Sombreretillo
11:00 Atco López vs Arsenal
HIPICOS FUENTES 6
9:00 Alameda vs Chaveña
11;00 Deportivo X vs Yonke 78
HIPICOS FUENTES 7
9:00 Dep San Lorenzo vs Santos Limones
11:00 Borussia VS Dep Rebelión
HIPICOS FUENTES 8
9:00 Dep, fronte VS Dep Hernández
11;00 Enfermote vs Real Bañil
Requisito: Todos los equipos deben pasar por su tarjetón y Reglamento al momento de pagar su arbitraje
AVISO: Descansa: Dep Hinojo , Dep Madero Soccer, Silvia, Dep wainos Dep Italia La Reyna11:30 Club Veteranos vs Pumas del CarmenMISIONES I8:30 Italia vs Roma10:15 Macías FC vs Morocos Body Shop12:00 La Juve vs Santos ColónMISIONES II8:30 Dep. Rodríguez vs Juárez Soccer10:15 León FC vs Real España12:00 Santos vs Rodríguez SoccerSALVADOR CANCHOLASábado 13 de enero de 2018VILLAGOMEZ II15:30 Atlético Cisneros vs LatinosMISIONES I14:00 Leones Negros vs Ciro Hernández15:30 Paisano vs Dep. Micaela GonzálezMISIONES II14:00 Inter de Milán vs Chhuahua Soccer15:30 Brasil vs Lear La CuestaMISIONES III14:00 Exa Tec vs León15:30 España vs ItaliaMISIONES IV14:00 JMAS vs Arroyo ColoradoINDIOS II14:00 Olímpico (45) vs Delphi RB 10 (40)GUSTAVO LERMASábado 13 de enero de 2018INDIOS I14:00 Inter de Milán vs Laguna SoccerINDIOS II14:00 Olímpico (45) vs Delphi RB 10 (40)MISIONES IV15:30 San Antonio vs Dep. Del CarmenCENTENARIOSábado 13 de enero de 2018CAMPO A UNIDAD DEP. III14:00 JC Ventas vs LiebresCAMPO C UNIDAD DEP. III14:00 Santos Laguna vs Halcones15:30 Atlético Español vs PercheronesZORROS14:00 Lavandería Azteka vs Morgan de México15:30 Cementos de Chihuahua vs AméricaNIDO I14:00 Ex Seminaristas vs Sánchez Soccer15:30 Mexicas vs Mr. Futbol OroNIDO II14:00 Real Morelia vs EspañaMARGARITO MORENOSábado 13 de enero de 2018INDIOS II15:30 Integra Comunicaciones vs Atlético EspañaolVILLAGOMEZ I14:00 Dep. Ruvalcaba vs BarcelonaINDIOS I15:30 Abogados vs Mr. FutbolCAMPO B UNIDAD DEP. III14:00 JC Ventas vs Alicante15:30 Cruz Azul vs Ramírez OroNIDO II15:30 Dental Ney vs Aguilas IBCAHIPICO 514:00 SEPCE Olímpicos vs Atlético SantamaríaALAS DORADASSábado 13 de enero de 2018VILLAGOMEZ II14:00 Liebres vs Dep. Ávalos15:30 Old Stars vs Quintana RoofingCAMPO A UNIDAD DEP. III15:30 Club Med Cir vs Atlético EspañolHIPICOS 714:00 Toluca vs San SebastiánHIPICOS 614:00 Real Madridd vs Silver TruckLUIS CARLOS AGUIRRESábado 13 de enero de 2018CAMPO A UNIDAD DEP. III8:00 Guerreros I vs Guerreros III, Juvenil, Copa9:30 Estatal No. 2 vs Lindavista, 1ra. Inf. Copa11:00 Camino Joven vs Guerreros IV, Juvenil Copa12:30 Manchester City vs Rodríguez RM, Intermedia CopaCAMPO B UNIDAD DEP. III8:00 Konsty vs Vida y Verdad, Libre Copa9:30 Dep. Milán vs Dep. Cuervos, Libre Copa11:00 Cristian y Crisal vs Camino Joven, Libre Copa12:30 Juventus vs Atlético Rojo, Libre CopaCAMPO C UNIDAD DEP. III8:00 Dep. JC vs Dep. Olvera, Libre Copa9:30 Bugna Kapewa vs Barza, Libre Copa11:00 Real Madrid Jr. vs Camef 21, 1ra. Inf. Copa12:30 Real Madridd vs Estatal No. 2, Intermedia CopaVILLAGOMEZ9:30 Roma vs Juventus, Libre Copa11:00 Romanos vs Chaveña, Intermedia CopaZETA GAS13:30 Zeta Gas vs Dep. Reyes, Libre CopaRAFAEL ANGEL PEREADomingo 14 de enero de 2018CAMPO A UNIDAD DEP. I8:00 Retiro FC vs Dep. Piña9:45 Dep. Salas vs Pumas11:30 Franco FC vs Santiago Niltepec13:15 Dep. Canchola vs Dep. ChachosCAMPO B UNIDAD DEP. I8:00 Dep. Puente vs Real Bañil9:45 Dep. Sánchez vs FC Charly11:30 Real Galeana vs Navassa13:15 Furia vs K-SCAMPO C UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Dep. Rodríguez vs Dep. Chaveña9:45 Toluca vs Argentina11:30 Chaveña vs Taller Tilico13:15 Puente TV vs VikingosVILLAGOMEZ I8:00 Real Rodríguez vs Unión9:45 Arsenal vs Real Nacional11:30 Galeana vs Dep. Carrera13:15 Atlético Pumas vs Atlético RodeoVILLAGOMEZ II9:45 Celtic vs Astros11:40 Real Cucaracha vs Valedores13:15 Monster FC vs Los RábanosPASO DEL NORTEDomingo 14 de enero de 2018Temporada Verano 2018GRUPO B13:30 Diablos vs Venados Mendoza, Tecnológico9:30 Cerveceros vs Cañeros, Canales Lira13:30 Warriors vs Transportes Ramírez, Teo Higuera9:30 Toros Napa vs Pippies, Oasis9:30 Aguilas de Sosa vs Rangers, Eagle Park9:30 Autoeléctrico Azteca vs Castores, Tecnológico9:30 Trans Isa vs Cachorros de Sosa, Carta Blanca11:00 Thunders vs Bombarderos del Bronx, ImperialNota: el campo Eagle Park antes conocido como el 7 roblesEl campo Teo Higuera (Parque Central)MILENIO-ZAPATERASábado 13 de enero del 2018MILENIO 102:00 Potros vs Dep. Lopez03:30 Club Pachecos vs CruzeiroMILENIO 203:30 Patriotas vs BarcelonaMILENIO 303:30 Jalisco vs Dep. LagunaMILENIO 403:30 Red Mex vs J&C PACKAGINGMILENIO-ZAPATERADomingo 14 de enero del 2018MILENIO 108:30 Chivas Milenio vs Dep. Coca Cola10:15 Dep. Liga "Profr. Guillermo Gonzalez" invita a nuestro Torneo de Liga Master 2018….Jugadores nacidos en 1979 y anteriores….Informes al Cel. 2-75-05-43 Nota: Junta este sabado 13 de enero a las 12:00 Pm Campo Santa Elena para los equipos del domingo futbol soccer ,,,,,,Y Junta para futbol rapido Campos Las Mudas el domingo a las 10:30. No falten No faltenMOSQUEDA PREMIERSabado 13 de enero del 2018JASO 13:15 Inter De Tierra vs Aero MexicoJASO 23:15 Real Horizonte vs Atco NavaJASO 33:15 Leones De Santa vs BrasilJASO 43:15 Joyería Elvia vs Dep. LópezJASO 53:15 Vet. Garza vs Hernández.ECI PLANTA 53;15 Lindavista vs EciDescansa GuadalajaraDomingo 14 de enero de 2018NIDO 18:30 Farmacia San Isidro vs Unión De CompadresNIDO 28:30 Águilas Ibca vs Cuervo10:30 Sánchez Soccer vs SemapiJASO 18:30 Argo vs Asecofi10:30 Pumas Blas vs Florencia12:15 Dep. Moreno vs La FeJASO 28:30 Trans Heroz vs Buenavista10:30 Caporal Jr vs Atco. Independiente12:15 Milán vs Dep. SofíaJASO 38:30 Gómez vs Alemania Master10:30 Alemania Jr. Vs Dep. García12:15 Dep. Rodeo vs Amigos De JiménezJASO 48:30 Beny Haros vs Esperanza10:30 Estrellas De O. vs Dep. González12:15 Dep. Ordaz Jr. Vs Atco. AlingJASO 58:30 Vet. Garza vs Dep. Copi10:30 José Nava vs Vet. Garza Jr.12:15 Real Buenavista vs Esperanza MarínCASITA MARIA8:30 Lobos Hdez. vs Caporal Master10:30 Coruña vs Técnica 64CAMPO LUNA9:30 Dep. Ordaz vs Chavita UrbinaDescansa Retiro Master