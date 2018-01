El pitcher juarense Darío Gardea dio ayer el primer paso hacia la cristalización de un sueño que anheló desde los tres años, cuando tomó por primera vez un guante y un bat de beisbol e inició su andar por los diamantes: jugar en Grandes Ligas.Gardea Acosta, lanzador derecho de 18 años y 1.90 metros, estampó ayer su firma con los Tigres de Detroit, escuadra de la Gran Carpa que milita en la Liga Americana y es dirigida por el manager Ron Gardenhire, a la cual, llega después de varios acercamientos con otros conjuntos de la Unión Americana.“Me siento emocionado por cumplir mi objetivo. Desde que inicié, desde que partí de mi ciudad –Juárez–, me fui con el objetivo de lograr esto, la firma para un equipo de Estados Unidos”, expresó.Darío, quien lanza la pelota a una velocidad de entre 93 a 95 millas por hora y representó a México en la Copa Mundial Sub-18, en septiembre anterior, en Thunder Bay, Canadá, comentó que su rúbrica con la escuadra bengalíe es una meta y, un sueño, a la vez.“Son las dos cosas. En parte, es sueño, porque es el camino que quiero, pero el sueño –hecho– realidad es llegar a Grandes Ligas”, expuso.Programada para hoy viernes, en Monterrey, Nuevo León, la organización de los felinos cambió la fecha y el lugar y la firma se celebró ayer, en Monclova, Coahuila.El venezolano Alejandro Rodríguez, scout de Tigres de Detroit, quien se hace cargo de todos los prospectos de la organización, estuvo presente por parte del club de la ‘ciudad del automóvil’.Igualmente, Grimaldo Martínez, gerente de los Tecolotes de los Dos Laredos, ciudades a las que los Rojos del Águila de Veracruz – equipo al que pertenece Gardea– se mudaron para la campaña 2018 de la Liga Mexicana.Sergio Atwell, gerente deportivo de los Acereros de Monclova, atestiguó la rúbrica del juarense quien lució una gorra y una playera de la novena de Detroit.David Gardea, padre del pelotero, informó que Darío viajará a República Dominicana y el contrato de Ligas Menores con la organización, es por tiempo indefinido.“Fue a principios de octubre cuando me estaban avisando que se había interesado en mi Detroit, terminé el último curso en la academia, en Nuevo León. Cuando terminé, me dijeron que ya pertenecía a la organización de Detroit, que nada más eran unos estudios médicos, si salía bien, ya iba a firmar”, expuso el atleta.Luego de negociaciones con los Filis de Filadelfia y los Cerveceros de Milwaukee, el serpentinero apuntó que no esperaba que fueran los Tigres quienes lo firmarían.“No me lo esperaba. No tenía en mente que fuera Tigres, pero, la oportunidad es ésa y, me siento, la verdad muy emocionado por ese equipo”, declaró.Darío se une a un reducido y selecto grupo de cuatro pitchers juarenses que han firmado contratos con equipos de Grandes Ligas.Ellos son: Efraín Contreras (Padres de San Diego), Daniel de la Fuente (Rojos de Cincinnati) y Edgar Martínez (Arizona Diamondbacks).“Bendecido, bendición de Dios. Después de tantos sacrificios de mi hijo, al fin se nos hace”, externó David Gardea señor, ex pitcher y padre de los lanzadores David Esteban, Daniel Eduardo y Darío Emmanuel.