Ligan Mineros tercer descalabro en fila

Los Mineros de UTEP tuvieron una de las peores segundas mitades en la temporada, con largos periodos de sequía, y sufrieron anoche su tercera derrota consecutiva, al caer ante los Búhos de Rice 73 puntos a 66 ante 5 mil 643 aficionados en el Don Haskins Center.Con la derrota, los Mineros dejan su marca general en seis victorias y 11 derrotas, y 1-4 en juegos de la Conferencia USA, mientras que FAU mejoró a 7-9 en general y además logró su primera victoria de la liga para ponerse 1-3.UTEP desaprovechó la ventaja que tenía al medio tiempo de 34 puntos a 29, e incluso al iniciar la segunda parte un enceste de Omega Harris lo puso a siete de ventajam 36-29.Justin Massey respondió por FAU con una canasta de tres puntos, que fue contestada con la misma medicina por parte de Paul Thomas para que los Mineros siguieran arriba por siete, 39-32 todavía con mucho tiempo en el reloj para el final del juego (18:27).Vino entonces el primer momento largo de sequía para los Mineros, que durante casi tres minutos no sumaron una sola unidad, lo que fue aprovechado por los visitantes para anotar siete puntos y así empatar el juego, 39-39, con 16:05 en el reloj. Veinte segundos después Trey Wade le devolvió la ventaja a UTEP por dos de diferencia, pero una vez más Massey sumó de a tres y adelantó a FAU, 42-41, con 15:15 en el cronómetro.A partir de eso momento UTEP no volvió a estar arriba en la pizarra y lo más que logró fue empatar 44-44 en un tiro de castigo de Matt Willms.Con 10:50 por jugar, una dejadita de Evan Gilyard acercó a los paseños a tres puntos del empate, 51-48, pero llegó el segundo periodo de sequía, que duró exactamente cinco minutos, en los que FAU se despachó con diez puntos sin respuesta para irse arriba 61 a 48.Un tiro de castigo de Gilyard acercó a UTEP otra vez a tres puntos de alcanzar a FAU, 63-60, con 2:51 por jugar, pero en poco más de dos minutos los Mineros no volvieron a conseguir un solo punto, mientras los Búhos sumaron cuatro más para irse arriba por siete, 67-60.Los Mineros regresan mañana a la acción, cuando reciban en el Don Haskins a Florida International a partir de las 7:00 pm.

