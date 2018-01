Procedente de los Tigres Blancos de Morelia, Michoacán, el lateral izquierdo Omar Flores se unió a los Bravos FC Juárez de Tercera División para la temporada 2017-2018, en busca de lograr buenos resultados y dar el salto al conjunto fronterizo que milita en el Ascenso MX.Antes de finalizar la primera parte de la campaña, Flores Villaseñor fue llamado al cuadro de la ‘división de plata’ junto a Fernando Escoto, Samuel Palacios, Jesús Salazar y Francisco Nevárez, por el cuerpo técnico a cargo de Miguel de Jesús Fuentes.“Cuando llegué a Bravos nunca descarté esa posibilidad y estuve trabajando para poder tener una oportunidad en el primer equipo y, gracias a Dios, se me dio”, apuntó.Anteayer miércoles, el futbolista michoacano de 19 años y 1.83 metros, apodado ‘Moma’, hizo su presentación en la Copa MX contra Lobos BUAP.Con un testarazo al minuto 15, abrió la puerta para el triunfo de Bravos por 3-1 sobre los poblanos y cumplió un debut de ensueño.“La verdad que muy contento. Creo que el meter un gol cuando alguien debuta, da mucha alegría. Me siento muy contento por eso y por la confianza que me da el cuerpo técnico”, expuso.El gol contagió de esa alegría a sus compañeros, quienes celebraron efusivamente con él la anotación.“Me sorprendí porque todos estaban bien emocionados. Desde antes del partido me dieron muchos ánimos y, la verdad, me siento muy agradecido con ellos. Siempre mostraron su apoyo dentro y fuera de la cancha y cuando meto el gol, todos corren ahí conmigo a festejar”, afirmó.Dado este primer paso, Flores comentó que continuará con el trabajo en el día a día y estará a disposición del entrenador Fuentes Razo, por si lo llama, ya sea en la liga o nuevamente en la copa.BENEDETICH, NUEVO BRAVOTras la anunciada y fallida contratación de Jorge ‘Gato’ López por parte de Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo del club, y de la salida de Diego Vega, el argentino Néstor Benedetich es el nuevo entrenador de porteros de Bravos FC Juárez.Benedetich Krenza, de 45 años, quien jugó con León y Atlético Yucatán, y trabajó en León, Dorados Sinaloa, Santos Laguna y Cimarrones Sonora, se unió al equipo el miércoles y ayer entrenó a los arqueros Enrique Palos, Iván Vázquez y Alan Sánchez.

