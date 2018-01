¿Refuerzo rojiblanco?

Guadalajara, Jalisco— Ante la noticia de que el West Ham pondría transferible a Javier Hernández al no tenerlo contemplado, en el Guadalajara se ilusionan con la posibilidad de que el “Chicharito” pueda ser una opción para reforzar al Rebaño, incluso hasta cooperarían para traerlo.Así lo dijo el defensa Jair Pereira, quien aunque sabe que es complicado, puesto que el mercado para Hernández puede ser amplio, le caería muy bien a Chivas tener a un delantero como él.“Bienvenido, es más, cooperen, yo pongo una buena parte para que venga el buen ‘Chicha’, hablar del ‘Chícharo’ es hablar de lo que todos sabemos, es un tipo que es goleador nato, alguien que siempre está en el área, que aporta, que tiene una actitud, desde su entrenamiento que me ha tocado convivir con él en Selección, es impresionante la forma en que entrena el ‘Chícharo’, es algo que siempre quiere mejorar, y si tiene la oportunidad de venir aquí a Chivas, estaríamos con los brazos abiertos”, comentó sonriendo Pereira.“Ojalá que pudiera pasar, a pesar de que tenemos un delantero como Pulido que también sabemos que es un gran jugador, siempre tener gente que te pueda aportar en el ataque y gente como él, siempre va a ser bienvenida, entonces empiecen a armar la vaquita y ojalá”.Incluso Jair recomendaría que aunque la MLS ya ha coqueteado con él con un sueldo que sería muy grande, ve mayor beneficio para “Chicharito” que juegue en México en un club donde lo quieren de cara al Mundial de Rusia 2018.“Si fuera un consejo de conveniencia, siempre le diría que se viniera para acá, pero bueno, hay algo que hablan y no me agrada, de que la Liga (mexicana) es mediocre, yo no le veo el sentido esa palabra, hoy en día es muy competente esta liga, no como en otras Ligas, como España en donde existen tres equipos sin menospreciar a los demás, Estados Unidos es una Liga que va a crecer, pero hoy día creo que el futbol mexicano es más competente”, detalló.“Entonces si él tomara la decisión de venir para acá, le serviría mucho en ritmo, porque en Chivas es un equipo que tiene a jugar con mucha dinámica, además está un técnico que da mucha confianza y puede ser algo cómodo para él, no para relajarse, sino para agarrar otra vez confianza y ser ese ‘Chícharo’ letal que conocemos”.

