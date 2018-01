Buscan Xolos morder ante Rayos

Ciudad de México— Luego de un empate ante Cruz Azul en la jornada 1, los Xolos regresan a la frontera para intentar sumar puntos, ahora con el apoyo de su gente ante el conjunto de Necaxa.Al arrancar el Clausura 2018, el estratega de Xolos, Diego Cocca, anunció lo que busca lograr con su proyecto deportivo: “Queremos un equipo sólido e inteligente, que se haga protagonista con su estilo de juego, queremos buscar el arco rival, mantener el nuestro en ceros y sumar de a tres”, la primer prueba en casa será ante un rival eléctrico.Por su parte, los hidrocálidos tuvieron un “tibio” inicio de certamen al repartir puntos ante el cuadro de Veracruz, uno de los principales candidatos a perder la categoría. En su casa, los rojiblancos no exhibieron el futbol que se esperaba para un cuadro que solía mostrarse más suelto en condición de local. Ahora, en su primera salida del año, los dirigidos por Ignacio Ambriz buscarán sumar puntos para no quedarse rezagados en la Tabla General.Xolos quiere sumar en su casa y lo intentará este viernes cuando reciba la visita del Necaxa, en choque programado para la jornada 2 de la Liga MX. El encuentro se realizará en el Estadio Caliente.Morelia se presenta en casaEl conjunto de Monarcas hará su presentación como local en la jornada 2 ante los camoteros del Puebla. Los dirigidos por Roberto Hernández se estrenarán ante su gente en este torneo con el ánimo fortalecido luego de arrancarle un punto a Monterrey en la jornada 1.Tras su empate ante Rayados (1-1) en la fecha inaugural, el técnico michoacano piensa que su equipo es el “Morelia que todos queremos, que sea agresivo y que no tema a competir con el que sea, tenemos que seguir trabajando para refrendar lo que hicimos el torneo anterior” y su primer prueba del certamen, dice “fue un buen inicio”, situación que les llena de ilusión de cara a su siguiente compromiso ante el urgido conjunto de La Franja.Por su lado, Puebla también llega a la fecha 2 con carga positiva importante; la escuadra de Enrique Meza tuvo una gran presentación al abollar la corona del actual campeón Tigres (2-1). El equipo poblano mostró personalidad y oficio para defenderse ante uno de los equipos más letales de la Liga, un estilo de juego que el “Ojitos” imprimirá en sus pupilos como premisa para encarar un torneo donde, se sabe, el Puebla se jugará la permanencia en el máximo circuito.

