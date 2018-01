Finalmente y después de ajustar la distribución de disciplinas, en un ‘estira y afloja’ que se extendió por varios días, Ciudad Juárez sí será sede de la Olimpiada Estatal 2018.En una primera agenda que dio a conocer el Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD), y en la que no se contempló a esta frontera como anfitriona de la justa estatal, se rectificó y revirtió la designación de disciplinas.Ciudad Juárez albergará la actividad de futbol asociación, handball, triatlón, rugby y voleibol de playa.De esos cinco deportes que le fueron otorgados a Juárez, solamente el futbol se le quitó a Parral, el resto estuvieron considerados en un primer momento para que se desarrollarán en Chihuahua capital.Fueron varios ajustes los que se dieron para otorgar disciplinas a esta frontera. El municipio de Ascensión, que había sido considerado para tener el levantamiento de pesas, ya no aparece como sede en este segundo listado.La convocatoria fue lanzada por el ICHD y después de varias reuniones previas con Asociaciones y municipios se definió el documento.La Olimpiada Estatal 2018 se realizará del 31 de enero al 28 de febrero, con 28 disciplinas deportivas a realizarse seis municipios.Los deportes que tendrán acción en olimpiada estatal para la edición 2018 son: ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, beisbol, boliche, boxeo, ciclismo, charrería, esgrima, frontón, futbol, handball, judo, karate do, levantamiento de pesas, patines sobre ruedas, polo acuático, racquetbol, rugby 7, softbol, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, voleibol de playa y voleibol de sala.La ciudad de Chihuahua será la sede principal al albergar 10 disciplinas; se tiene como subsedes a Camargo y Ojinaga, que recibirán un deporte; Ciudad Juárez y Cuauhtémoc organizarán cinco cada uno, Parral y Nuevo Casas Grandes lo harán con dos cada municipio.Será en los siguientes días cuando se establezca formalmente el calendario de competencias, el proceso de inscripción preliminar comenzará a partir del 15 de enero, el cierre de registros se dará el 20 de enero con la documentación en digital.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.