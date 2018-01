Esperan Mineros repetir la historia

Hace un año, el equipo de basquetbol varonil de UTEP comenzó la temporada ganando dos de sus primeros 15 juegos. Luego FIU y Florida Atlantic vinieron al Don Haskins Center, y un par de inspiradas victorias en tiempo extra estimularon a los Miners a tener un final de campaña de 13 victorias y 4 derrotas.Ahora, en el 2018, los Mineros están en una posición similar con una marca de 6-10 en 16 encuentros. Y esta noche enfrentarán a Florida Atlantic y el sábado a FIU, en partidos en los que UTEP buscará tener un nuevo impulso para otro excelente cierre de temporada.‘Es muy importante’, dijo el entrenador interino, Phil Johnson, sobre los dos partidos de locales de esta semana. ‘Queremos jugar bien en frente de nuestros fanáticos locales. Estamos de vuelta en los confines amistosos del Don. Nuestros muchachos están ansiosos por ganar. Necesitamos ganar, necesitamos tener una “G” en nuestro cinturón y volver a defender de la manera que sabemos que podemos defender. Hace dos semanas, estábamos segundos en la liga en defensa de porcentaje de tiros al aro y creo que hemos caído al cuarto o quinto lugar. Eso en sí mismo no es el final, pero nos gustaría estar cerca de la cima en ese departamento.’UTEP viene de un par de derrotas en Southern Miss y LA Tech, pero Johnson vio muchos aspectos positivos en la primera gira de la temporada de Mineos en partidos de la C-USA.‘Obtuvimos un buen juego de Isiah Osborne’, dijo. ‘Tanto él como Omega Harris jugaron muy bien ofensivamente en LA Tech. Y a veces mostramos signos de jugar una defensa realmente sólida. Mirando hacia atrás en el video, el rival anotó 97 puntos, lo cual no es característico de nuestra defensa. Pero muchos de ellos fueron puntos de pérdidas de balón y de faltas. Nuestra defensa no fue tan mala como pensé después de ver el video. Simplemente fauleamos demasiado.’

