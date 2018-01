Se pone Marcelo la de Juárez

Marcelo Juárez Morales fue presentado y una ‘Nueva Era’ ha iniciado en Indios de Ciudad Juárez.Con vasta experiencia en campeonatos estatales de beisbol de Primera Fuerza, el nuevo manager de la tribu tuvo un primer acercamiento con medios y aficionados al beisbol y pidió paciencia, pero sobre todo credibilidad en el proyecto que encabeza junto a Juan Pedro Plascencia, jurisdiccional de la Primera Zona.“Sé perfectamente lo que ha pasado y se menciona, veo desesperación en algunos porque el campeonato no llega, pero si queremos lograr algo importante tenemos que empezar de un borrón y cuenta nueva, tenemos que dejar la historia negativa que el equipo ha tenido en los últimos años”, comentó el nuevo estratega de Indios.Jaime Marcelo Juárez cuenta con seis títulos en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza, cinco al frente de los Manzaneros de Cuauhtémoc (1995, 1998, 2002, 2006 y 2016) y, uno con la batuta de los Algodoneros de Delicias (2010).Originario de Culiacán, Sinaloa, llegó al estado de Chihuahua en 1987 con el equipo Industriales de Anáhuac de la Sexta Zona.“Para que los resultados se den tiene que existir una buena empatía, primero que nada, entre el jurisdiccional y el manejador, a partir de ahí creo que será importante la relación con los medios de comunicación, y que la afición esté conforme con el equipo. Si estamos en conflicto cualquiera de las partes no va a funcionar y no va a caminar el equipo”, dijo el entrenador de 50 años de edad.Juárez llega a préstamo a la Zona Uno, al menos por un año o el tiempo que duren en su puesto los jurisdiccionales Juan Pedro Plascencia (Ciudad Juárez) y Diedrich Peters (Cuauhtémoc).“Quiero pedirles confianza en el proyecto, decirles que está en muy buenas manos, tanto por Juan Pedro, como por su servidor, que vamos a tratar de hacer lo mejor para que el equipo esté donde quieren que esté”, manifestó el manejador más ganador en la pelota estatal chihuahuense.Después de algunos años de participar en el torneo estatal como jugador, Marcelo debutó como manager en 1995, a la edad de 27 años, con los Manzaneros de Cuauhtémoc.Tres años pasaron y en 1998 logró su primer título estatal con el cuadro de las manzanas. Ese mismo ciclo coronó su actuación al frente de la Selección Dorados de Chihuahua en el Campeonato Nacional, que se realizó en La Paz, Baja California.

