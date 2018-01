Cd. de México— Pedro Caixinha sufrió su primera derrota al frente de Cruz Azul, luego que La Máquina cayera 1-0 ante Alebrijes de Oaxaca, del Ascenso MX, en duelo de la Copa MX.Con 10 de sus 11 titulares, sólo el portero Jesús Corona descansó; el conjunto cementero no pudo con el campeón de la categoría inferior, en el que fue apenas el segundo duelo del técnico luso en el banquillo celeste.Una solitaria anotación de Martín Zúñiga al 48’ fue suficiente para que el club oaxaqueño derrotara a los cementeros, que ligaron dos duelos sin triunfo, entre Copa y Liga, tras el malogrado debut 0-0 en casa ante Xolos.Zúñiga apareció entre los centrales Julio César Domínguez y Julián Velázquez, para rematar un centro al área de Taufic Guarch, quien tuvo todo el tiempo centrar tras un saque de banda, ante la pasiva marca de Adrián Aldrete y Francisco Silva.Para entonces, el conjunto cementero había tenido el balón, pero poco inquietó el arco rival.De hecho, fueron los Alebrijes quienes tocaron primero la meta celeste, como al 33’, cuando Renato Román probó con disparo que pasó cerca del arco, para que un minuto después fuera Édgar Alafita el que enviara el esférico encima del travesaño.Fue hasta el 45’ cuando La Máquina por fin generó peligro, tras un disparo de Édgar Méndez que alcanzó a desviar el arquero Gerson Marín, antes de que tapara el contrarremate del chileno Felipe Mora.Toluca 2, Zacatecas 2Toluca, Edomex— Toluca no pasó del empate ante un equipo de la Liga de Ascenso en su debut en la Copa MX.Ni la presentación de Ángel Reyna como choricero ni jugar 40 minutos con un hombre más impidieron que Toluca igualara 2-2 con Mineros de Zacatecas, en el Nemesio Diez.Mineros arrancó a tambor batiente y se puso en ventaja al 7', cuando Guillermo Martínez tomó el balón por izquierda y lo condujo hasta el área, donde se quitó fácilmente a Maximiliano Perg para definir con un zurdazo a segundo poste.De a poco Toluca fue nivelando el partido y encontró el empate en una jugada de táctica fija. Reyna tocó el balón en corto para Alexis Canelo, quien marcó con un disparo de derecha, al 31'.Al arranque de segundo tiempo, la escuadra visitante sufrió la expulsión de Martínez por una plancha sobre Perg, lo que abriría el camino para la remontada de los Diablos.Tras una serie de rebotes, el colombiano Luis Quiñones peleó la esférica en el área y venció al guardameta con un tiro pegado al poste, al 59'.Pero Toluca no supo liquidar y, en el 84', Éder Cruz cerró la pinza en el área tras un servicio de Miguel Velázquez para el 2-2.Atlas 0, Veracruz 1Guadalajara— El Atlas pasó una noche de pesadilla pues ni con 8 titulares le pudo ganar al Veracruz dentro de la Copa MX, al contrario perdió 1-0 y el panorama no es alentador.En otro partido Correcaminos se impuso 2 goles a 1 a Dorados de Sinaloa.

