Abren Cachorros y Marlins

Nueva York— Los Marlins de Miami recibirán a los Cachorros de Chicago el 29 de marzo para poner en marcha la temporada del beisbol de Grandes Ligas.El partido en el Marlins Park comenzará a las 12:40 p.m., media hora antes que los Mets de Nueva York reciban a los Cardenales de San Luis, y los Tigres de Detroit a los Piratas de Pittsburgh.Los campeones Astros de Houston visitarán a Rangers de Texas.Todos los equipos jugarán en el primer día de la temporada por primera vez desde 1968.El resto del itinerario para el día inaugural en la Liga Nacional: Filadelfia-Atlanta, Washington-Cincinnati, San Francisco-Dodgers de Los Angeles, Milwaukee-San Diego, y Colorado-Arizona.En la Liga Americana: Minnesota-Baltimore, Yanquis de Nueva York-Toronto, the Los Angeles Angels at Oakland, the Chicago White Sox at Kansas City and Cleveland at Seattle.Pactan Davis y AtléticosOakland, California— El toletero Khris Davis y los Atléticos de Oakland han acordado un contrato por una campaña y 10.5 millones de dólares, más del doble del salario que el jugador consiguió en arbitraje el invierno pasado.Davis obtuvo una paga de 5 millones de dólares durante una audiencia en febrero, cuando el club le había ofrecido 4.65 millones de dólares. El acuerdo anunciado el miércoles evitó a las partes ira a otro arbitraje salarial en febrero.Davis es un jugador importante en la ofensiva de Oakland. Totalizó 43 jonrones, la cifra más alta de su carrera, al conseguir un bambinazo el último día de la campaña para rebasar su marca de la temporada anterior con Oakland.El bateador de 30 años es el único jugador de los Atléticos aparte de Jimmie Foxx (1932-1934) que ha terminado temporadas consecutivas con al menos 40 vuelacercas.Los 85 jonrones de Davis en las últimas dos campañas son la segunda marca más alta después de los 86 de Giancarlo Stanton.Acuerdan Logan y CervecerosMilwaukee— El relevista zurdo Boone Logan firmó contrato por un año y 2.5 millones de dólares con los Cerveceros, pacto que incluye una opción del club para el 2019 por 4 millones 125 mil dólares.En esta transacción, la novena de Milwaukee dejó en libertad al diestro Taylor Jungmann, quien tiene previsto lanzar en Japón.Logan, veterano de 12 temporadas de Grandes Ligas, lanzó solamente 21 episodios en 38 juegos para los Indios de Cleveland en el 2017 debido a una lesión en un músculo detrás del hombro izquierdo.

