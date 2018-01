Listo Bell para carga pesada de Acereros

Pittsburgh— Esto fue siempre parte del plan de negociaciones de Le’Veon Bell, el que el corredor de los Acereros de Pittsburgh puso en marcha durante el verano cuando decidió ausentarse del campamento de entrenamiento mientras se esperaba a firmar su licitación de exclusividad con la franquicia.Pero Bell no había puesto su mira en agosto, sino en enero. Ninguna otra campaña significaba un mayor desgaste para las piernas que son de suma importancia para las esperanzas que el equipo tiene puestas en el Super Bowl.Incluso después de una temporada en la que sus 406 posesiones contaban 60 más que las de cualquier otro jugador en la liga, Bell insiste sentirse al “100”, tal como dicen los chicos, al tener en puerta el partido de la ronda divisional del domingo contra Jacksonville.“Me siento muy bien, especialmente después de no haber jugado por dos semanas, y de no tener que haber asistido al campamento a comienzos del año”, según dijo Bell ayer. “No me puedo quejar. Me gusta el lugar en el que estoy. Nunca antes había estado tan descansado al llegar a los playoffs, así que veremos cómo nos va”.“Bell quedó fuera de los playoffs del 2014 y del 2015 debido a lesiones en las rodillas y tras prácticamente cargar con la ofensiva de Pittsburgh durante toda la segunda mitad de la temporada del 2016, cuando el problema en la ingle que pasó semanas tratando de ignorar de pronto se intensificó a comienzos del partido por el campeonato de la AFC.Logró sólo acumular 20 yardas en seis acarreos antes de tener que abandonar el campo en el segundo cuarto de una derrota de 36 a 17 ante Nueva Inglaterra, y pasó el resto del partido mirando desde la banca, sin poder hacer nada al respecto bajo la incesante nieve.Un año después, el recuerdo aún sigue vigente. Bell sabe que la mejor oportunidad que tiene Pittsburgh para destronar a los Patriotas es con la prominente participación de su jugador número 26.Esa es una de las razones por la que se esperó hasta el 24 de septiembre para firmar la licitación de la franquicia que lo convirtió en el corredor mejor pagado en la liga, una decisión que alienó brevemente a los aficionados, pero una que sus compañeros de equipo entendieron completamente.No es por nada que los 12 millones que se ganó esta temporada parezcan una ganga. Bell se llevó los honores del primer equipo del All-Pro en la tan “flexible” posición, un testimonio de sus indiscutibles habilidades.Terminó en tercer lugar de la liga en yardas por acarreo (mil 291) y décimo en recepciones (85) a pesar de haberse quedado en la banca en el partido de cierre de temporada con un descanso de primera ronda ya asegurado.

