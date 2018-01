Ahora enemigos

Se conocen desde hace muchos años y por lo mismo se reconocen como amigos desde la infancia, pero ayer dejaron en claro que el 17 de febrero arriba del ring serán enemigos por 12 rounds, o lo que dure la pelea, y que ambos darán su máximo esfuerzo para salir con el brazo en alto.Víctor ‘Vicious’ Ortiz y Devon ‘The Great’ Alexander estarán frente a frente el próximo mes en el Don Haskins Center, como parte de una función que será televisada por FOX y FOX Deportes y en la que también verá acción la paseña Jennifer Han, en lo que será la cuarta defensa de su título pluma de la FIB, en esta ocasión ante la argentina Lizbeth Crespo.En otro combate, Caleb ‘Sweethands’ Plant se medirá a Rogelio ‘Porky’ Medina. Además se contará con el regreso a la ciudad que lo vio nacer, de Austin Trout, a quien aún no le definen el rival, lo mismo que a Karlos Balderas, olímpico en 2016 por los Estados Unidos.‘Estoy emocionado de estar contra Devon Alexander, lo conozco desde niño, así es que será una gran pelea, será una especia de reencuentro, excepto que en esta ocasión cada uno tendrá guantes, pero será un gran momento, una gran noche, y saldremos triunfadores’, dijo Ortiz.‘Es un amigo de muchos años, pero esa noche será mi enemigo y si después de la función quiere ir por una burguer, pues vamos.’‘Esta va a ser una excelente pelea. Como dicen, conozco a Víctor desde hace mucho tiempo, y esto es negocio, no soy su amigo en el ring, arriba esto no va a ser de reír y reír o bromear y bromear. Sé lo que va a hacer en el ring porque yo también lo voy a hacer’, comentó por su parte Alexander.Para Ortiz, los estilos, tanto de él como de su rival, harán que sea una gran pelea.‘Esta pelea va a ser muy explosiva porque yo soy medio fajador y él es boxeadorcito, yo siempre pa’ delante y el siempre correlón. Así que a su tiempo va a llegar un nocaut’, opinó el ‘Vicious’.Agregó que ha tenido una preparación muy dura, que ha tenido un ingrediente especial, pues ha tenido que prepararse para un rival que también es zurdo, por lo que a veces ‘se me va la onda y ando haciendo lo que hago con derechos.’Finalmente, invitó a la afición fronteriza para que asistan el 17 de febrero al Don Haskins Center.‘Una invitación a toda la raza, a los mexicanos aquí de Juárez, vengan por favor a apoyar a su amigo Víctor Ortiz para triunfar en una bonita pelea.‘La pelea es muy importante para mi, ganar esta pelea me puede lanzar para ser campeón de nuevo, es a donde voy, y este vato no me a parar.’Sin embargo, Alexander piensa diferente, pues después de agradecer a promotores, entrenadores y amigos por el apoyo recibido durante los dos años que una enfermedad lo alejó del boxeo, dejó en claro que mostrará que él es el mejor boxeador.‘Es un honor estar aquí en El Paso, Texas, estoy emocionado. El boxeo es lo que amo hacer, esto es para lo que nací. Creo que yo soy el mejor peleador y lo voy a demostrar”, dijo., y eso es todo lo que ha habido en mi mente desde que la pelea fue anunciada. Ya perdí dos años de mi carrera, así es que esperen un combate explosivo y ahí nos vemos’, concluyó Alexander.

